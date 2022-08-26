Бурдрам откроет новый сезон премьерой комедии «Барлаг»

«Таким будет сентябрь: три постановки, три драгоценности», - говорят в театре



Бурятский драматический театр осенью открывает 91-й театральный сезон.



19 и 20 сентября сезон откроется премьерной комедией Олега Юмова и Игоря Григурко «Барлаг» (16+) по пьесе Карло Гольдони «Слуга двух господ».



- Зубодробительная по темпо-ритму постановка - новое слово на бурятской сцене. Одним словом, «бурят-дель-арте»! Нужно запастись не только попкорном, но и изрядной долей психической энергии и внимательности, чтобы уследить за бешеной голливудской закрученостью любовно-детективной гонки. (Хотя, американский попкорн не принято употреблять в театре!) – отмечают в пресс-службе театра.



Приятный сюрприз для театральных гурманов - в одном из двух показов в главной роли Труффальдино выступит актёр Дашинима Доржиев, признанный виртуоз комедийного жанра.



20 сентября состоится показ спектакля режиссёра Сойжин Жамбаловой «Корея_03» (16+). Это последняя репетиция перед Хабаровском, где 3 октября Бурдрам представит эту остросоциальную комедию на lll Дальневосточном театральном фестивале.



Возможно, постановку после ожидаемого громкого показа перед дальневосточным зрителем впору будет переименовать в «Корея_Дальний Восток». Во всяком случае, как посчитали в отборочном жюри конкурса, ведь проблема трудовой миграции в Солонгос (Корея – по-бурятски) - актуальна для всего федерального округа.



30 сентября - премьера спектакля «Ууган хубуун» (16+) по пьесе «Старший сын» Александра Вампилова. Кто такой старший сын для семьи, особенно для бурятской? Ответ даёт худрук театра и режиссёр Саян Жамбалов.



Постановка обещает, по мнению министра культуры Бурятии Соёлмы Дагаевой, украсить будущие юбилейные торжества, приуроченные к 100-летию Александра Вампилова.



- Таким будет сентябрь: три постановки, три драгоценности. Не густо для первого месяца сезона, но зато масштабно! – отмечают в «Буряад театре».

