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Бурдрам откроет новый сезон премьерой комедии «Барлаг»

Бурдрам откроет новый сезон премьерой комедии «Барлаг»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
«Таким будет сентябрь: три постановки, три драгоценности», - говорят в театре

Бурятский драматический театр осенью открывает 91-й театральный сезон.

19 и 20 сентября сезон откроется премьерной комедией Олега Юмова и Игоря Григурко «Барлаг» (16+) по пьесе Карло Гольдони «Слуга двух господ».

- Зубодробительная по темпо-ритму постановка - новое слово на бурятской сцене. Одним словом, «бурят-дель-арте»! Нужно запастись не только попкорном, но и изрядной долей психической энергии и внимательности, чтобы уследить за бешеной голливудской закрученостью любовно-детективной гонки. (Хотя, американский попкорн не принято употреблять в театре!) – отмечают в пресс-службе театра.

Приятный сюрприз для театральных гурманов - в одном из двух показов в главной роли Труффальдино выступит актёр Дашинима Доржиев, признанный виртуоз комедийного жанра.

20 сентября состоится показ спектакля режиссёра Сойжин Жамбаловой «Корея_03» (16+). Это последняя репетиция перед Хабаровском, где 3 октября Бурдрам представит эту остросоциальную комедию на lll Дальневосточном театральном фестивале.

Возможно, постановку после ожидаемого громкого показа перед дальневосточным зрителем впору будет переименовать в «Корея_Дальний Восток». Во всяком случае, как посчитали в отборочном жюри конкурса, ведь проблема трудовой миграции в Солонгос (Корея – по-бурятски) - актуальна для всего федерального округа.

30 сентября - премьера спектакля «Ууган хубуун» (16+) по пьесе «Старший сын» Александра Вампилова. Кто такой старший сын для семьи, особенно для бурятской? Ответ даёт худрук театра и режиссёр Саян Жамбалов.

Постановка обещает, по мнению министра культуры Бурятии Соёлмы Дагаевой, украсить будущие юбилейные торжества, приуроченные к 100-летию Александра Вампилова.

- Таким будет сентябрь: три постановки, три драгоценности. Не густо для первого месяца сезона, но зато масштабно! – отмечают в «Буряад театре». 
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