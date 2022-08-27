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В Бурятии присудят стипендии в сфере литературы и искусства

В Бурятии присудят стипендии в сфере литературы и искусства
Общество,  Фото:pixabay.com
Документы на соискание будут принимать по 27 сентября

В Бурятии объявлен приём документов на соискание стипендии в сфере литературы и искусства. Конкурс проводится для поддержки творческих работников за весомый вклад в развитие литературы и искусства республики, выдающихся деятелей литературы и искусства, талантливых молодых авторов литературных, музыкальных художественных произведений.

Государственные стипендии присуждаются на конкурсной основе выдающимся деятелем литературы и искусства республики, осуществляющим творческую деятельность, и талантливым молодым авторам литературных, музыкальных и художественных произведений в возрасте до 35 лет.

Кандидаты на присуждение государственных стипендий направляют в министерство культуры Бурятии документы с 26 августа по 26 сентября текущего года. Материалы на соискателей подаются на рассмотрение по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 30, каб. 307, сообщает пресс-служба ведомства.

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