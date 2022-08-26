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Сегодня в Улан-Удэ будут массово проверять водителей

Сегодня в Улан-Удэ будут массово проверять водителей
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Экипажи ДПС будут работать на выездах из города

Сегодня вечером, 26 августа, в Улан-Удэ Госавтоинспекция проведёт массовую проверку водителей.

Планируется дополнительное выставление экипажей ДПС. В течение нескольких часов автоинспекторы проведут проверку водителей на основных выездах из города.

Особое внимание будет уделено выявлению и пресечению фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения, а также соблюдению скоростного режима и правил безопасной перевозки пассажиров.

Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения к внимательности и соблюдению ПДД.

ГИБДД водители

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