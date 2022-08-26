В Бурятии выступят рок-группа «СерьГа» и Джанго

Улан-Удэ и Гусиноозёрск принимают музыкальный фестиваль «Русское лето»



С 19 августа по 24 сентября по всей России проходит масштабный фестиваль «Русское лето», который охватывает 5 федеральных округов нашей страны и объединяет между собой 33 города России. 27 августа фестиваль пройдёт на площади Советов в городе Улан-Удэ, а 28 августа – в доме культуры «Шахтёр» города Гусиноозёрска.



В столице Бурятии мероприятия фестиваля начнутся в субботу, в 15:00 на площади Советов. Событие стартует с выступления Dj AmiGo и DJ SLVR, которое создаст праздничное настроение для всех жителей города, и открытия спортивной площадки. На ней все желающие смогут поиграть с мастером спорта России по шахматам, чемпионом России 2021 года Жамсараном Цыдыповым. Также здесь будут организованы мастер-классы по национальным видам спорта «шагай наадан» и «hээр шаалган». Для гостей будут приготовлены баскетбольные стойки, теннисные столы, шахматы, стойки для игры в дартс, спортивный лабиринт (спортивное ориентирование), а также площадка с приёмкой норм всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Кроме этого, в 17:00 на спортивной площадке пройдёт шоу «Сильнейшая нация мира», где выступят настоящие российские богатыри: они покажут экстремальные силовые номера на пределе человеческих возможностей, проведут интерактив и конкурсы со зрителями, сообщает пресс-служба фестиваля.



По информации министерства культуры РБ, для самых маленьких с 15:00 будут организованы детские активности: мастер-классы от цирка Бурятии и театра кукол «Ульгэр». Кроме этого, будет работать фуд-корт.



В 16:00 танцевальный мастер класс проведёт победитель проекта «Танцы» на ТНТ (16+) Ильшат Шабаев. С 18:00 начнётся основной концерт. Выступят местные музыканты: группа «Третий регион», солисты Бурятской государственной филармонии Сэсэг Аюшеева и Тимур Болотов, театр «Байкал», театр «Забава», солисты центра культуры и досуга г. Улан-Удэ.



Центральным событием станет выступление российских звёзд – рок-группы «СерьГа» со своим бессменным лидером Сергеем Галаниным. Второй хедлайнер концерта – российский музыкант, автор и композитор Джанго (Алексей Поддубный). Также своими песнями публику порадует исполнительница русских романсов Нина Шацкая.



В Гусиноозёрске концерт состоится 28 августа в 18:00. В ДК «Шахтёр» выступят рок-группа «СерьГа» и Сергей Галанин.



Возрастное ограничение 0+

