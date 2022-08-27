Осенью в Бурятии продолжат разыгрывать кубок по ориентированию

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Следующий этап пройдёт в Иволгинском районе



В Бурятии рассказали об осенних стартах кубка республики по спортивному ориентированию.



10 сентября состоится 9-й этап кубка. В этот день в селе Калёново пройдёт первенство Иволгинского района памяти А.В. Черняева. Следующим этапом 18 сентября будет открытое первенство Заиграевского района по спортивному ориентированию. Соревнования в дисциплине «кросс-классика» проведут в селе Шабур.



На 24 сентября запланирован 11-й этап кубка Бурятии. В столице республике состоится городское первенство памяти А.И. Иванова. Кроме этого, в Улан-Удэ 8 октября пройдут чемпионат и первенство региона «Гонка сильнейших». Соревнования в дисциплине «кросс-лонг» станут 12-м этапом кубка по спортивному ориентированию, сообщает группа «Ориентировщики Бурятии».



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