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В Иркутске устанавливают камеры, чтобы не было мусора

В Иркутске устанавливают камеры, чтобы не было мусора
Общество,  Фото:администрация Иркутска
Видеонаблюдение появилось на полуострове

На Чертугеевском полуострове в Иркутске установили четыре камеры видеонаблюдения, сообщили в пресс-службе администрации города.

С помощью камер планируется предотвратить появление несанкционированных свалок, создаваемых местными жителями. Только с начала лета отсюда вывезли более тысячи тонн мусора.

– Образование новых несанкционированных свалок фиксируем регулярно. Только за лето текущего года с муниципальных земельных участков полуострова вывезено более тысячи тонн строительного мусора, отходов производства и потребления. Камеры позволят выявлять и привлекать к ответственности правонарушителей, – сообщил начальник отдела коммунального хозяйства комитета по управлению Октябрьским округом Иркутска Владимир Попов.

Штрафы для любителей вывозить мусор в несанкционированные места составит от 1 до 5 тысяч рублей для физических лиц, и от 10 до 55 тысяч рублей для юридических лиц.

мусор видеонаблюдение

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