Соревнования проходят среди смешанных команд и пар
В Иркутске стартовал кубок России по кёрлингу. Соревнования среди 16 смешанных команд проходят в ледовом дворце «Байкал» с 25 по 29 августа. 20 смешанных пар будут бороться за медали с 31 августа по 4 сентября.
Участие в состязаниях принимают лучшие кёрлингисты по итогам чемпионатов этого года из Санкт-Петербурга, Москвы, Ярославской области, Красноярского края и других регионов страны. Иркутск представят 5 команд, которые являются воспитанниками спортивной школы олимпийского резерва «Россия». Победители станут кандидатами в сборные команды РФ.
Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, впервые кубок провели в городе в прошлом году. Тогда спортсмены и представители федерации кёрлинга России отметили высокий уровень организации турнира.
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В Иркутске разыгрывают кубок России по кёрлингу
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