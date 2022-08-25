Летом здесь уже бродили косолапые
В посёлке Селенгинск в Кабанском районе Бурятии на горе Остренькая, в районе карьера заметили медведя. Информацию об этом опубликовали сегодня в группе «Кабанск-инфо.24/7».
Сообщение о «хозяине тайги» передали в полицию и в Бурприроднадзор.
Как сообщал «Байкал-Daily», в июле местные жители уже встречали в этой местности медведя. В то время косолапые активно разгуливали по району, встречались туристам и полакомились их едой.
В начале августа специалисты сообщали, что сейчас медведи уходят в тайгу, где уже поспел урожай ягод и шишек. Однако при встрече с человек он всё же может быть опасен, но не из-за голода, как по весне, а из-за охраны своего потомства.
Жители посёлка в Бурятии видели медведя
Общество, Фото:
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