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Жители посёлка в Бурятии видели медведя

Жители посёлка в Бурятии видели медведя
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Летом здесь уже бродили косолапые

В посёлке Селенгинск в Кабанском районе Бурятии на горе Остренькая, в районе карьера заметили медведя. Информацию об этом опубликовали сегодня в группе «Кабанск-инфо.24/7».

Сообщение о «хозяине тайги» передали в полицию и в Бурприроднадзор.

Как сообщал «Байкал-Daily», в июле местные жители уже встречали в этой местности медведя. В то время косолапые активно разгуливали по району, встречались туристам и полакомились их едой. 

В начале августа специалисты сообщали, что сейчас медведи уходят в тайгу, где уже поспел урожай ягод и шишек. Однако при встрече с человек он всё же может быть опасен, но не из-за голода, как по весне, а из-за охраны своего потомства. 
медведь

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