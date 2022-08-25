Заявки принимаются по 26 августа
27 августа в Улан-Удэ пройдёт закрытие летнего сезона по баскетболу 3х3. На уличной площадке Бурятского республиканского педагогического колледжа состоится уличный турнир для всех желающих без ограничения возраста.
Команды разделят по уровню игры на группу «Про» и группу «Развитие». В «Про» войдут те, кто заявлен или играл в высшей лиге «МЛБЛ-Бурятия». В «Развитии» смогут участвовать все остальные. В обеих группах будет играть по 16 команд.
Регистрация команд запланирована на 9:30. Игры начнутся в 10:00. Заявки принимаются на почту: [email protected] до 13:00 26 августа, сообщают организаторы.
Возрастное ограничение 0+
В Улан-Удэ проведут турнир по баскетболу 3х3 для всех желающих
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