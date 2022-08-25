Участие примут спортсмены, представляющие старшее поколение
27 августа в Улан-Удэ пройдёт открытый чемпионат по шахматам и шашкам среди старшего поколения (0+). Соревнования состоятся в парке «Юбилейный» с 13:00 до 16:00. К участию допускаются мужчины, достигшие 60 лет, и женщины, достигшие 55 лет.
После чемпионата, с 16:00 до 18:00, в парке проведут концертную программу «Серебряная звезда» (0+). Перед зрителями выступят хор ветеранов уголовно-исполнительной системы «Отрада», ВИА ветеранов уголовно-исполнительной системы «Мы вместе» и мужская вокальная группа «Старики-разбойники».
- Вас ожидает: праздничная концертная программа, зрелищное противостояние участников, выступление всеми любимых артистов города Улан-Удэ, - сообщает городская дирекция по паркам культуры и отдыха.
Также турнир по настольным играм для старшего поколения пройдёт 29 и 30 августа и в других парках Улан-Удэ.
Возрастное ограничение 0+
В парке Улан-Удэ состоится чемпионат по шахматам и шашкам
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