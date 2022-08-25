Её участниками станут ремесленники Улан-Удэ
Одним из ожидаемых мероприятий осени в этнографическом музее народов Забайкалья в Улан-Удэ станет «Лаборатория творческих идей «ART-полка». Каждую субботу, 3, 10, 17 и 24 сентября ремесленники столицы Бурятии будут встречаться с гостями музея, проводить мастер-классы и участвовать в ярмарке-продаже своих изделий.
- В сентябре выходные в этнографическом музее будут наполнены творческой атмосферой. Подборка мастер-классов будет разнообразной и придётся по душе, как взрослым, так и детям. Создание своими руками уникальных вещиц открывает во многих удивительные таланты, - сообщает пресс-служба музея.
«ART-полка» направлена на формирование и пополнение базы ремесленников, знакомство с их творчеством, презентацию продукции и работу по взаимодействию с потребителями посредством авторских мастер-классов. Ремесленники смогут участвовать в проекте, предварительно связавшись с куратором программы.
Возрастное ограничение 6+
В этномузее Бурятии откроется «Лаборатория творческих идей»
Общество, Фото:
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