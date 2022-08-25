В труппе театра 7 новичков
Актёрская труппа Русского драматического театра имени Н. Бестужева в Улан-Удэ пополнилась новыми артистами. Такого значительного пополнения в театре не было с 2009 года. Пресс-служба театра рассказала немного об артистах до того, как зритель увидит их на сцене.
В этом году в театр поступили сразу три выпускника Алтайского краевого колледжа культуры и искусств: Геннадий Попов, Иван Кузнецов и Николай Галицкий. Работа в театре имени Бестужева – их первый опыт.
Актриса Людмила Погарская-Барановская окончила Московский государственный институт культуры (МГИК) и до настоящего момента была актрисой Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна.
Актёр Денис Погарский, выпускник высшего театрального училища имени М.С. Щепкина при государственном академическом Малом театре России, также служил артистом Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна.
Актрисы Мария Ватлецова и Виолетта Жукова приехали в Улан-Удэ из Нижнего Новгорода, окончив Нижегородское театральное училище имени Е.А. Евстигнеева по специальности «Актёр драматического театра и кино».
В Улан-Удэ Русский драмтеатр пополнился новыми артистами
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