Коллективы Бурятии примут участие в фестивале «Приленские самоцветы»

Межрегиональный фестиваль пройдёт в Казачинско-Ленском районе Иркутской области



Фестиваль «Приленские самоцветы» пройдёт в Казачинско-Ленском районе Иркутской области 27 и 28 августа. В этом году событие приобрело статус межрегионального, так как соберёт мастеров-умельцев, поэтов, бардов, творческие коллективы не только из населённых пунктов Иркутской области, но и из Алтайского края, Якутии и Бурятии.



Как сообщают организаторы, в программе состоятся творческие встречи местных самодеятельных поэтов-песенников, выступления вокальных и хореографических коллективов, видеопрезентации, ярмарка-выставка работ прикладного творчества фотографов и художников, мастер-классы, угощальные ряды, театрализованные представления, концерты и многое другое.



Примерное расписание IX межрегионального фестиваля «Приленские самоцветы - 2022»



27 августа

10:00 - Заезд участников

11:00 - Открытие ярмарки-выставки «Город мастеров». Презентации, мастер классы

13:00 - Поэтическая площадка

14:00 - Творческая видео-презентация территорий

15:00 - Торжественный приём главы Казачинского МО

17:30 - Концерт творческих коллективов участников «Приленских самоцветов»



28 августа

10:00 - Видеопрезентация территорий

11:00 - Закрытие «Города мастеров». Мастер классы

11:30 – Поэтическая площадка

13:00 – Театрализованный концерт ко Дню села «Живи и пой, село родное». Угощальные ряды

14:30-15:00 - Праздник «Вареника»

15:00 – Гала-концерт «Приленские самоцветы»

20:00 – Выступление кавер-группы из Иркутска



Возрастное ограничение 6+

