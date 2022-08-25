25 августа

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Коллективы Бурятии примут участие в фестивале «Приленские самоцветы»

Коллективы Бурятии примут участие в фестивале «Приленские самоцветы»
Общество,  Фото:pixabay.com
Межрегиональный фестиваль пройдёт в Казачинско-Ленском районе Иркутской области

Фестиваль «Приленские самоцветы» пройдёт в Казачинско-Ленском районе Иркутской области 27 и 28 августа. В этом году событие приобрело статус межрегионального, так как соберёт мастеров-умельцев, поэтов, бардов, творческие коллективы не только из населённых пунктов Иркутской области, но и из Алтайского края, Якутии и Бурятии.

Как сообщают организаторы, в программе состоятся творческие встречи местных самодеятельных поэтов-песенников, выступления вокальных и хореографических коллективов, видеопрезентации, ярмарка-выставка работ прикладного творчества фотографов и художников, мастер-классы, угощальные ряды, театрализованные представления, концерты и многое другое.

Примерное расписание IX межрегионального фестиваля «Приленские самоцветы - 2022»

27 августа
10:00 - Заезд участников
11:00 - Открытие ярмарки-выставки «Город мастеров». Презентации, мастер классы
13:00 - Поэтическая площадка
14:00 - Творческая видео-презентация территорий
15:00 - Торжественный приём главы Казачинского МО
17:30 - Концерт творческих коллективов участников «Приленских самоцветов»

28 августа
10:00 - Видеопрезентация территорий
11:00 - Закрытие «Города мастеров». Мастер классы
11:30 – Поэтическая площадка
13:00 – Театрализованный концерт ко Дню села «Живи и пой, село родное». Угощальные ряды
14:30-15:00 - Праздник «Вареника»
15:00 – Гала-концерт «Приленские самоцветы»
20:00 – Выступление кавер-группы из Иркутска

Возрастное ограничение 6+
фестиваль Иркутская область искусство

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