22 августа

21 августа

Популярное

В Бурятии полицейские торжественно подняли флаг

В Бурятии полицейские торжественно подняли флаг
Общество,  Фото:Baikal-daily.r
Под развевающимся триколором присягу приняли двое молодых сотрудников

В Кабанском районе Бурятии полицейские торжественно подняли триколор в честь Дня государственного флага России.

- Руководство отдела, личный состав, председатель общественного совета при районном отдела полиции Николай Федоров, ветераны отдела во главе с председателем совета ветеранов Татьяной Каширихиной провели построение на новом плацу на территории отдела, - сообщили в МВД по Бурятии. 

Под развевающимся триколором в торжественной обстановке перед строем коллег молодые сотрудники отдела лейтенант полиции Константин Кобылков и младший сержант полиции Анастасия Романенко приняли присягу сотрудника ОВД. Они дали клятву на верность Родине и пообещали достойно нести почётное звание сотрудника полиции.



Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня в Улан-Удэ состоялось несколько торжественных поднятий флагов в честь праздника
полиция флаг

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии полицейские торжественно подняли флаг
В Бурятии полицейские торжественно подняли флаг
Общество, 22.08.2022
Под развевающимся триколором присягу приняли двое молодых сотрудников
Автомобилисты Бурятии за год проезжают 19 600 км
Автомобилисты Бурятии за год проезжают 19 600 км
Общество, 22.08.2022
Эксперты назвали марки автомобилей – лидеров по среднегодовому пробегу
В Бурятии активно работает университет третьего возраста
В Бурятии активно работает университет третьего возраста
Общество, 22.08.2022
Пожилые принимают участие в социальных туристических выездах
В Улан-Удэ покалеченной кошке сделали первую операцию на челюсти
В Улан-Удэ покалеченной кошке сделали первую операцию на челюсти
Общество, 22.08.2022
Ветеринарам удалось собрать сломанную челюсть
Креативная учительница представит Бурятию на главном педагогическом конкурсе
Креативная учительница представит Бурятию на главном педагогическом конкурсе
Общество, 22.08.2022
На конкурс «Учитель года России» отправится учительница из Баргузина Светлана Папич
Ещё 145 жителей Бурятии заболели COVID-19
Ещё 145 жителей Бурятии заболели COVID-19
Общество, 22.08.2022
Общее число случаев заражений превысило 141 тысячу
В Улан-Удэ с утра поднимают флаги
В Улан-Удэ с утра поднимают флаги
Общество, 22.08.2022
В столице Бурятии отмечают День государственного флага России
Леса Бурятии патрулируют ежедневно
Леса Бурятии патрулируют ежедневно
Общество, 22.08.2022
Лесных пожаров сейчас нет
Судимого жителя Бурятии лишат охотбилета
Судимого жителя Бурятии лишат охотбилета
Общество, 22.08.2022
Охотничий билет аннулируют решением суда  
В Бурятии суд обязал провести дорожное освещение
В Бурятии суд обязал провести дорожное освещение
Общество, 22.08.2022
В деле разбиралась прокуратура 
Местами по Бурятии небольшие и умеренные дожди
Местами по Бурятии небольшие и умеренные дожди
Общество, 22.08.2022
По республике переменная облачность
На Кругобайкальской железной дороге ликвидировали свалку
На Кругобайкальской железной дороге ликвидировали свалку
Общество, 21.08.2022
Добровольцы привели в порядок крутой склон вблизи железнодорожной насыпи
Житель Иркутской области убил собутыльника
Житель Иркутской области убил собутыльника
Общество, 21.08.2022
Чтобы скрыть преступление, он скинул тело знакомого в ручей
Малышу из Бурятии сделали сложную операцию в Иркутске
Малышу из Бурятии сделали сложную операцию в Иркутске
Общество, 21.08.2022
Врачи вместо отсутствующего пищевода пересадили мальчику часть кишечника

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^