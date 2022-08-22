В Бурятии полицейские торжественно подняли флаг



Под развевающимся триколором в торжественной обстановке перед строем коллег молодые сотрудники отдела лейтенант полиции Константин Кобылков и младший сержант полиции Анастасия Романенко приняли присягу сотрудника ОВД. Они дали клятву на верность Родине и пообещали достойно нести почётное звание сотрудника полиции.





В Кабанском районе Бурятии полицейские торжественно подняли триколор в честь Дня государственного флага России.- Руководство отдела, личный состав, председатель общественного совета при районном отдела полиции Николай Федоров, ветераны отдела во главе с председателем совета ветеранов Татьяной Каширихиной провели построение на новом плацу на территории отдела, - сообщили в МВД по Бурятии.