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Автомобилисты Бурятии за год проезжают 19 600 км

Автомобилисты Бурятии за год проезжают 19 600 км
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Эксперты назвали марки автомобилей – лидеров по среднегодовому пробегу

Автомобильный сайт Дром рассчитал среднегодовой пробег легковых автомобилей в России. В Бурятии этот показатель больше среднего по стране (18 700 км) и составляет 19 600 км. Подсчёт сделан на основе анализа 400 тысяч объявлений о продаже машин в возрасте до пяти лет, исключая автомобили с признаками скрученного пробега.

При этом в разных регионах «норма» годового наката отличается. Больше всех ездят автолюбители Кавказа — в среднем около 26 000 км в год. Также много проезжают жители Санкт-Петербурга, Москвы и Московской области — примерно 20 000 км. Меньше всего накатывают автолюбители в Якутии (15 600 км в год).

Лидером по среднегодовому пробегу в стране является Лада Ларгус (25 150 км). Далее идут Datsun on-DO (25 100 км), Skoda Octavia (25 900 км), Kia Optima (24 800 км), Volkswagen Polo (24 000 км) и Toyota Prius (23 800 км). Самыми маленькими пробегами могут похвастаться премиум-авто и электромобили. Например, владельцы Porsche Taycan проезжают всего 8 000 км в год, а Nissan Leaf — около 11 000 км.

- Эти данные могут помочь при покупке автомобиля. Если фактический пробег машины сильно отличается от среднего, то советуем тщательнее проверить авто на предмет скрутки. Конечно, надо понимать, что у каждого автолюбителя своя «норма» дневного или годового наката. Для кого-то, исходя из целей эксплуатации авто, нормой будет проехать за год 5000-6000 километров, а кто-то сможет накатать и все 50 000. Однако пробег 10000 километров за пять лет однозначно должен насторожить, — отмечает аналитик автомобильного сайта Дром Алексей Гришин.



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