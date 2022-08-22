Ветеринарам удалось собрать сломанную челюсть
В Улан-Удэ кошке по кличке Белка, которой неизвестные живодёры сломали челюсть и выбили глаз, провели первую операцию. Об этом рассказали в фонде помощи животным «Собака счастья».
- Врачам удалось стабилизировать кошку и подготовить её к первой операции. На это понадобилось больше времени, чем ожидали врачи и мы, но состояние кошки было критическое, и она могла не перенести наркоз, - отметили волонтёры.
20 августа ветеринарам удалось собрать сломанную челюсть, удалить остатки раздробленных зубов. Так как кошка слишком долго находилась под наркозом и риск был слишком высокий, операцию на глаз перенесли.
По словам волонтёров, всё прошло успешно. Белка немного восстановится, и после этого её подготовят ко второй операции.
- Всё также врачи за ней пристально наблюдают, она под капельницей, очень боимся инфекций, так как иммунитет кошки очень сильно ослаб, - рассказали в фонде «Собака счастья».
Теперь кошечка может есть сама. Она чувствует себя лучше и даже стала чуть активней, отмечают волонтёры. Пока её кормят только паштетами. Консервы и сухой корм жевать она пока не может.
- Теперь осталось держать кулачки, чтобы она перенесла вторую операцию и справилась с последствиями. Врачи делают всё, что в их силах, а нам остаётся только скрестить пальцы и молиться всем богам, чтобы Белка перенесла все тяжести и невзгоды, - пишут зооволонтёры.
Благодаря неравнодушным людям, удалось частично удалось закрыть долг перед ветеринарной клиникой в 40 тысяч рублей (из 81 тысячи).
По словам специалистов, лечение и восстановление Белки займёт долгий период, поэтому активисты будут рады любой финансовой помощи. Реквизиты указаны на страницах фонда «Собака счастья» в соцсетях.
В Улан-Удэ покалеченной кошке сделали первую операцию на челюсти
Общество, Фото:
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