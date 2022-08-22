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Креативная учительница представит Бурятию на главном педагогическом конкурсе

Креативная учительница представит Бурятию на главном педагогическом конкурсе
Общество, 
На конкурс «Учитель года России» отправится учительница из Баргузина Светлана Папич

Светлана Папич, учитель английского языка, работающая в селе Баргузин, представит Бурятию на главном педагогическом конкурсе «Учитель года России».

Светлана Папич успешно прошла заочный этап и вошла в число финалистов конкурса «Учитель года России» 2022 года. Теперь педагог активно готовится к первому очному этапу, который пройдёт в Тюмени в сентябре.

Первый этап будет состоять из двух серьёзных испытаний: «Урок» и «Воспитательное событие». В итоге из 86 финалистов во второй этап пройдут всего 15 человек, их будут ждать «Мастер-класс» и «Вопрос учителю года». А в октябре в финальном этапе «Педагогический совет» определится пятерка лучших учителей страны и обладатель гран-при.

Светлана Базаржабовна работает учителем уже 12 лет. В 2010 году она окончила Московский государственный лингвистический университет и вслед за мужем-офицером приехала в Забайкальский край, а после – на родину, в село Баргузин.

Это уже не первый профессиональный конкурс для педагога: в 2021 году Светлана Базаржабовна победила в муниципальном конкурсе «Педагогический дебют» в номинации «Молодые учителя», а в этом году стала лучшей на муниципальном и региональном этапах «Учителя года» в республике.

- Сначала, конечно, тебя обуздывает страх, неуверенность, но ты понимаешь, что на самом деле это полезно, это тебя мобилизует, выводит из зоны комфорта. И ты с большей любовью начинаешь относиться к своей педагогической деятельности, к тому, что ты делаешь, как ты преподаешь. Ты задумываешься об этом уже в системе, – говорит об участии в конкурсах педагог.

Кроме иностранных языков, Светлана Базаржабовна увлекается музыкой. В детстве она окончила школу искусств по классу фортепиано и даже хотела стать музыкантом.

- Как ни странно, но именно необходимость оттачивать навыки игры, улавливать настроение композитора и произведения, прислушиваться к звучанию мелодии оказались необходимыми навыками в преподавании, – рассказывает она.

Один из педагогических секретов Светланы Базаржабовны – быть с детьми на одной волне, причём как со своими собственными, так и с учениками. Со старшим сыном педагог часто играет в шахматы, а с младшим смотрит мультфильмы, обсуждая героев. На одном из испытаний конкурса «Учитель года Бурятии» Светлана при изучении модального глагола «превратила» класс в Хогвартс – школу чародейства из цикла книг про Гарри Поттера. Идея оказалась успешной, ученики с восторгом восприняли новый формат и, затаив дыхание, ждали, на какой же факультет их определит «распределяющая шляпа».

- Любое участие в конкурсе – это командная работа. Мне помогали опытные учителя, коллеги. Когда ты один, ты можешь в чем-то сомневаться, но команда в тебя верит постоянно, - раскрыла педагог еще один секрет своего успеха.

Кроме коллег Светлану Базаржабовну активно поддерживает её семья и ученики - она является классным руководителем седьмого класса.

В прошлом году преподаватель английского языка лингвистической гимназии №3 из Улан-Удэ Раджана Дымбрылова вошла в топ-15 сильнейших педагогов страны на конкурсе «Учитель года России». Годом ранее учитель русского языка и литературы гимназии №59 Елена Цыдыпова вошла в пятёрку лучших учителей России.

учителя учитель года

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