Креативная учительница представит Бурятию на главном педагогическом конкурсе

На конкурс «Учитель года России» отправится учительница из Баргузина Светлана Папич
Светлана Папич, учитель английского языка, работающая в селе Баргузин, представит Бурятию на главном педагогическом конкурсе «Учитель года России».
Светлана Папич успешно прошла заочный этап и вошла в число финалистов конкурса «Учитель года России» 2022 года. Теперь педагог активно готовится к первому очному этапу, который пройдёт в Тюмени в сентябре.
Первый этап будет состоять из двух серьёзных испытаний: «Урок» и «Воспитательное событие». В итоге из 86 финалистов во второй этап пройдут всего 15 человек, их будут ждать «Мастер-класс» и «Вопрос учителю года». А в октябре в финальном этапе «Педагогический совет» определится пятерка лучших учителей страны и обладатель гран-при.
Светлана Базаржабовна работает учителем уже 12 лет. В 2010 году она окончила Московский государственный лингвистический университет и вслед за мужем-офицером приехала в Забайкальский край, а после – на родину, в село Баргузин.
Это уже не первый профессиональный конкурс для педагога: в 2021 году Светлана Базаржабовна победила в муниципальном конкурсе «Педагогический дебют» в номинации «Молодые учителя», а в этом году стала лучшей на муниципальном и региональном этапах «Учителя года» в республике.
- Сначала, конечно, тебя обуздывает страх, неуверенность, но ты понимаешь, что на самом деле это полезно, это тебя мобилизует, выводит из зоны комфорта. И ты с большей любовью начинаешь относиться к своей педагогической деятельности, к тому, что ты делаешь, как ты преподаешь. Ты задумываешься об этом уже в системе, – говорит об участии в конкурсах педагог.
Кроме иностранных языков, Светлана Базаржабовна увлекается музыкой. В детстве она окончила школу искусств по классу фортепиано и даже хотела стать музыкантом.
- Как ни странно, но именно необходимость оттачивать навыки игры, улавливать настроение композитора и произведения, прислушиваться к звучанию мелодии оказались необходимыми навыками в преподавании, – рассказывает она.
Один из педагогических секретов Светланы Базаржабовны – быть с детьми на одной волне, причём как со своими собственными, так и с учениками. Со старшим сыном педагог часто играет в шахматы, а с младшим смотрит мультфильмы, обсуждая героев. На одном из испытаний конкурса «Учитель года Бурятии» Светлана при изучении модального глагола «превратила» класс в Хогвартс – школу чародейства из цикла книг про Гарри Поттера. Идея оказалась успешной, ученики с восторгом восприняли новый формат и, затаив дыхание, ждали, на какой же факультет их определит «распределяющая шляпа».
- Любое участие в конкурсе – это командная работа. Мне помогали опытные учителя, коллеги. Когда ты один, ты можешь в чем-то сомневаться, но команда в тебя верит постоянно, - раскрыла педагог еще один секрет своего успеха.
Кроме коллег Светлану Базаржабовну активно поддерживает её семья и ученики - она является классным руководителем седьмого класса.
В прошлом году преподаватель английского языка лингвистической гимназии №3 из Улан-Удэ Раджана Дымбрылова вошла в топ-15 сильнейших педагогов страны на конкурсе «Учитель года России». Годом ранее учитель русского языка и литературы гимназии №59 Елена Цыдыпова вошла в пятёрку лучших учителей России.
Креативная учительница представит Бурятию на главном педагогическом конкурсе
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