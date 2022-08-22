В Улан-Удэ с утра поднимают флаги





видео - минобрнауки Бурятии





Также в 9 часов массовая акция состоялась в Октябрьском районе. Под звуки гимна России флаг подняли на флагштоке, установленном на балконе Русского драмтеатра. После церемонии на площадке у театра прошёл массовый танцевальный флешмоб с участием детсадовцев.







видео - мэрия Улан-Удэ









В акции примут участие студенческие активы, волонтёрские движения и молодёжные организации. Для них ввели своеобразный дресс-код: джинсы и футболки белого, синего и красного цветов.



Как уже сообщалось, с 1 сентября учебная неделя в школах Улан-Удэ



Справка:



День Государственного флага Российской Федерации ежегодно отмечается 22 августа. Он был установлен на основании указа президента РФ от 20 августа 1994 года. В этот день Верховный Совет РСФСР принял постановление, которым постановил считать историческим и официальным национальным флагом России полотнище из равновеликих горизонтальных белой, лазоревой, алой полос.



Российский триколор имеет более чем 300-летнюю историю. Впервые бело-сине-красный флаг с нашитым на нем двуглавым орлом был поднят на первом русском военном корабле «Орёл», в царствование отца Петра I Алексея Михайловича. Сам Пётр I в 1705 году издал указ, согласно которому «на торговых всяких судах» должны поднимать бело-сине-красный флаг. Он же начертал образец и определил порядок горизонтальных полос.



В XIX веке три цвета флага получили официальное толкование. Красный цвет означал державность, синий – цвет Богоматери, под покровом которой находится Россия, белый – цвет свободы и независимости. Эти цвета означали также содружество Белой, Малой и Великой России. В настоящее время чаще всего (неофициально) используется следующая трактовка значений цветов флага России: белый цвет означает мир, чистоту, непорочность, совершенство; синий – цвет веры и верности, постоянства; красный цвет символизирует энергию, силу, кровь, пролитую за Отечество.

В 11 часов в столице Бурятии пройдёт акция «Zа флаг» (0+). Участники акции развернут полотнище государственного флага России размером 3 х 3 м на горе Батарейная, в месте основания города.В акции примут участие студенческие активы, волонтёрские движения и молодёжные организации. Для них ввели своеобразный дресс-код: джинсы и футболки белого, синего и красного цветов.Как уже сообщалось, с 1 сентября учебная неделя в школах Улан-Удэ будет начинаться с торжественной церемонии поднятия государственного флага России и исполнения гимна . Поднятие будет осуществляться в понедельник, а спуск – в пятницу, так что флаг будет развеваться всю рабочую неделю. Городские школы подготовили место для установки флагштоков.День Государственного флага Российской Федерации ежегодно отмечается 22 августа. Он был установлен на основании указа президента РФ от 20 августа 1994 года. В этот день Верховный Совет РСФСР принял постановление, которым постановил считать историческим и официальным национальным флагом России полотнище из равновеликих горизонтальных белой, лазоревой, алой полос.Российский триколор имеет более чем 300-летнюю историю. Впервые бело-сине-красный флаг с нашитым на нем двуглавым орлом был поднят на первом русском военном корабле «Орёл», в царствование отца Петра I Алексея Михайловича. Сам Пётр I в 1705 году издал указ, согласно которому «на торговых всяких судах» должны поднимать бело-сине-красный флаг. Он же начертал образец и определил порядок горизонтальных полос.В XIX веке три цвета флага получили официальное толкование. Красный цвет означал державность, синий – цвет Богоматери, под покровом которой находится Россия, белый – цвет свободы и независимости. Эти цвета означали также содружество Белой, Малой и Великой России. В настоящее время чаще всего (неофициально) используется следующая трактовка значений цветов флага России: белый цвет означает мир, чистоту, непорочность, совершенство; синий – цвет веры и верности, постоянства; красный цвет символизирует энергию, силу, кровь, пролитую за Отечество.

Утром на территории улан-удэнской школы №2, что находится в центре города, на улице Сухэ-Батора, дали старт празднованию Дня государственного флага РФ. Здесь состоялась торжественная церемония поднятия флага.