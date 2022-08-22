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В Улан-Удэ с утра поднимают флаги

В Улан-Удэ с утра поднимают флаги
Общество, 
В столице Бурятии отмечают День государственного флага России

Утром на территории улан-удэнской школы №2, что находится в центре города, на улице Сухэ-Батора, дали старт празднованию Дня государственного флага РФ. Здесь состоялась торжественная церемония поднятия флага.

видео - минобрнауки Бурятии 

Также в 9 часов массовая акция состоялась в Октябрьском районе. Под звуки гимна России флаг подняли на флагштоке, установленном на балконе Русского драмтеатра. После церемонии на площадке у театра прошёл массовый танцевальный флешмоб с участием детсадовцев.


видео - мэрия Улан-Удэ 

В 11 часов в столице Бурятии пройдёт акция «Zа флаг» (0+). Участники акции развернут полотнище государственного флага России размером 3 х 3 м на горе Батарейная, в месте основания города.

В акции примут участие студенческие активы, волонтёрские движения и молодёжные организации. Для них ввели своеобразный дресс-код: джинсы и футболки белого, синего и красного цветов.

Как уже сообщалось, с 1 сентября учебная неделя в школах Улан-Удэ будет начинаться с торжественной церемонии поднятия государственного флага России и исполнения гимна. Поднятие будет осуществляться в понедельник, а спуск – в пятницу, так что флаг будет развеваться всю рабочую неделю. Городские школы подготовили место для установки флагштоков.

Справка:

День Государственного флага Российской Федерации ежегодно отмечается 22 августа. Он был установлен на основании указа президента РФ от 20 августа 1994 года. В этот день Верховный Совет РСФСР принял постановление, которым постановил считать историческим и официальным национальным флагом России полотнище из равновеликих горизонтальных белой, лазоревой, алой полос.

Российский триколор имеет более чем 300-летнюю историю. Впервые бело-сине-красный флаг с нашитым на нем двуглавым орлом был поднят на первом русском военном корабле «Орёл», в царствование отца Петра I Алексея Михайловича. Сам Пётр I в 1705 году издал указ, согласно которому «на торговых всяких судах» должны поднимать бело-сине-красный флаг. Он же начертал образец и определил порядок горизонтальных полос.

В XIX веке три цвета флага получили официальное толкование. Красный цвет означал державность, синий – цвет Богоматери, под покровом которой находится Россия, белый – цвет свободы и независимости. Эти цвета означали также содружество Белой, Малой и Великой России. В настоящее время чаще всего (неофициально) используется следующая трактовка значений цветов флага России: белый цвет означает мир, чистоту, непорочность, совершенство; синий – цвет веры и верности, постоянства; красный цвет символизирует энергию, силу, кровь, пролитую за Отечество.
флаг день государственного флага

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