Лесных пожаров сейчас нет
В Бурятии сохраняется стабильная лесопожарная обстановка. За прошедшие сутки, 21 августа, возгораний в лесах республики не произошло.
Всего с начала пожароопасного сезона зарегистрировано 309 лесных пожара на площади 5,6 тысяч га, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
Для предотвращения возгораний и пресечения нарушений лесная охрана, сотрудники МЧС, МВД ежедневно патрулируют леса. С начала года они выявили 3203 нарушений правил пожарной безопасности в лесах. Рассмотрено 1581 административных дел, сумма наложенных штрафов превысила 5,3 млн руб.
В республике действует особый противопожарный режим.
Обо всех возгораниях следует сообщать на горячую линию лесной охраны 20-44-44
Леса Бурятии патрулируют ежедневно
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Охотничий билет аннулируют решением суда
В деле разбиралась прокуратура
По республике переменная облачность
Мужчина ранее не судим
Добровольцы привели в порядок крутой склон вблизи железнодорожной насыпи
Чтобы скрыть преступление, он скинул тело знакомого в ручей
Врачи вместо отсутствующего пищевода пересадили мальчику часть кишечника
Несчастный случай произошёл 19 августа
Начало августа на северном Байкале выдалось дождливым, но в эти четыре дня стояла солнечная погода
В регионе действует особый противопожарный режим
Ранее турагентство отказалось возвращать ему предоплату путёвки в Мексику
Сейчас телефон «сотрудника банка» недоступен
Женщина позднее признала свою вину и раскаялась
Местами по республике небольшие дожди
Общество, 20.08.2022
Несколько регионов уже ввели масочный режим вслед за республикой, остальные – на очереди