Леса Бурятии патрулируют ежедневно

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Лесных пожаров сейчас нет



В Бурятии сохраняется стабильная лесопожарная обстановка. За прошедшие сутки, 21 августа, возгораний в лесах республики не произошло.



Всего с начала пожароопасного сезона зарегистрировано 309 лесных пожара на площади 5,6 тысяч га, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



Для предотвращения возгораний и пресечения нарушений лесная охрана, сотрудники МЧС, МВД ежедневно патрулируют леса. С начала года они выявили 3203 нарушений правил пожарной безопасности в лесах. Рассмотрено 1581 административных дел, сумма наложенных штрафов превысила 5,3 млн руб.



В республике действует особый противопожарный режим.



Обо всех возгораниях следует сообщать на горячую линию лесной охраны 20-44-44

