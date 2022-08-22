Охотничий билет аннулируют решением суда
Житель Курумканского района Бурятии, владеющий охотничьим билетом, имеет непогашенную и не снятую судимость за совершение умышленного преступления.
Заявление об аннулировании охотничьего билета в Бурприроднадзор он не направлял, в настоящее время документ является действующим.
- В связи с этим прокурор района в суд направил административное исковое заявление о прекращении права лица на осуществление охоты до снятия или погашения судимости и возложении на него обязанности возвратить охотничий билет, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Баргузинский районный суд требования прокурора удовлетворил. Решение суда вступило в законную силу.
Судимого жителя Бурятии лишат охотбилета
Общество, Фото:
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