Судимого жителя Бурятии лишат охотбилета

Охотничий билет аннулируют решением суда



Житель Курумканского района Бурятии, владеющий охотничьим билетом, имеет непогашенную и не снятую судимость за совершение умышленного преступления.



Заявление об аннулировании охотничьего билета в Бурприроднадзор он не направлял, в настоящее время документ является действующим.



- В связи с этим прокурор района в суд направил административное исковое заявление о прекращении права лица на осуществление охоты до снятия или погашения судимости и возложении на него обязанности возвратить охотничий билет, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



Баргузинский районный суд требования прокурора удовлетворил. Решение суда вступило в законную силу.

