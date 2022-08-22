В Бурятии суд обязал провести дорожное освещение

В деле разбиралась прокуратура
Как выяснила прокурорская проверка, вопреки законодательству о безопасности дорожного движения, на участках автомобильной дороги Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан - Новый Уоян, проходящих внутри населённых пунктов Улюн, Улюкчикан и Ярикта, отсутствует уличное освещение. Это создаёт повышенный риск возникновения дорожно-транспортного происшествия.
- В связи с этим прокурор района в суд предъявил исковое заявление о понуждении государственного казённого учреждения «Бурятрегионавтодор» организовать уличное освещение на названных участках автомобильной дороги, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Суд требования прокурора удовлетворил.
Решение суда не вступило в законную силу.
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