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В Бурятии суд обязал провести дорожное освещение

В Бурятии суд обязал провести дорожное освещение
Общество,  Фото:pixabay.com
В деле разбиралась прокуратура

Как выяснила прокурорская проверка, вопреки законодательству о безопасности дорожного движения, на участках автомобильной дороги Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан - Новый Уоян, проходящих внутри населённых пунктов Улюн, Улюкчикан и Ярикта, отсутствует уличное освещение. Это создаёт повышенный риск возникновения дорожно-транспортного происшествия.

- В связи с этим прокурор района в суд предъявил исковое заявление о понуждении государственного казённого учреждения «Бурятрегионавтодор» организовать уличное освещение на названных участках автомобильной дороги, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Суд требования прокурора удовлетворил.

Решение суда не вступило в законную силу.
прокуратура дорожная безопасность

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