В Бурятии суд обязал провести дорожное освещение

В деле разбиралась прокуратура



Как выяснила прокурорская проверка, вопреки законодательству о безопасности дорожного движения, на участках автомобильной дороги Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан - Новый Уоян, проходящих внутри населённых пунктов Улюн, Улюкчикан и Ярикта, отсутствует уличное освещение. Это создаёт повышенный риск возникновения дорожно-транспортного происшествия.



- В связи с этим прокурор района в суд предъявил исковое заявление о понуждении государственного казённого учреждения «Бурятрегионавтодор» организовать уличное освещение на названных участках автомобильной дороги, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



Суд требования прокурора удовлетворил.



Решение суда не вступило в законную силу.

