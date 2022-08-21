Читинец убил приятеля и скрывался от полиции у знакомых



В Чите прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее несудимого горожанина, обвиняемого в убийстве.



Вечером 30 мая 2022 года читинец, будучи пьяным, находясь дома у потерпевшего, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений к последнему, нанёс ему кулаками и деревянным бруском не менее 28 ударов в голову, отчего тот скончался на месте происшествия.



После обвиняемый на протяжении суток скрывался у знакомых, однако его местонахождение было установлено.



В ходе расследования мужчина в полном объёме признал вину.



Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Ингодинский районный суд Читы, сообщили в прокуратуре Забайкальского края.

