Читинец убил приятеля и скрывался от полиции у знакомых

Мужчина ранее не судим
В Чите прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее несудимого горожанина, обвиняемого в убийстве.
Вечером 30 мая 2022 года читинец, будучи пьяным, находясь дома у потерпевшего, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений к последнему, нанёс ему кулаками и деревянным бруском не менее 28 ударов в голову, отчего тот скончался на месте происшествия.
После обвиняемый на протяжении суток скрывался у знакомых, однако его местонахождение было установлено.
В ходе расследования мужчина в полном объёме признал вину.
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Ингодинский районный суд Читы, сообщили в прокуратуре Забайкальского края.
Добровольцы привели в порядок крутой склон вблизи железнодорожной насыпи
Чтобы скрыть преступление, он скинул тело знакомого в ручей
Врачи вместо отсутствующего пищевода пересадили мальчику часть кишечника
Несчастный случай произошёл 19 августа
Начало августа на северном Байкале выдалось дождливым, но в эти четыре дня стояла солнечная погода
В регионе действует особый противопожарный режим
Ранее турагентство отказалось возвращать ему предоплату путёвки в Мексику
Сейчас телефон «сотрудника банка» недоступен
Женщина позднее признала свою вину и раскаялась
Местами по республике небольшие дожди
Несколько регионов уже ввели масочный режим вслед за республикой, остальные – на очереди
Преступление произошло в ноябре 2020 года
Доля продукции, не соответствующей гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям, составила 5,7%
Об этом стало известно на выставке «День поля»
Участники акции прошлись от начала тропы до самых дальних источников