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Читинец убил приятеля и скрывался от полиции у знакомых

Читинец убил приятеля и скрывался от полиции у знакомых
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Мужчина ранее не судим

В Чите прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее несудимого горожанина, обвиняемого в убийстве.

Вечером 30 мая 2022 года читинец, будучи пьяным, находясь дома у потерпевшего, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений к последнему, нанёс ему кулаками и деревянным бруском не менее 28 ударов в голову, отчего тот скончался на месте происшествия.

После обвиняемый на протяжении суток скрывался у знакомых, однако его местонахождение было установлено.

В ходе расследования мужчина в полном объёме признал вину.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Ингодинский районный суд Читы, сообщили в прокуратуре Забайкальского края. 
убийство

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