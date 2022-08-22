Местами по Бурятии небольшие и умеренные дожди

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

По республике переменная облачность



По данным Бурятского гидрометцентра, 22 августа по республике: переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди. Утром местами туманы. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 15 м/с. Температура ночью +5, +10, местами 0, +4, по северу и юго-западу при прояснении до -3, днем +17, +22, местами +10, +15.



В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура ночью +5, +7, днём +18, +20.

