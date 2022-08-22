По республике переменная облачность
По данным Бурятского гидрометцентра, 22 августа по республике: переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди. Утром местами туманы. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 15 м/с. Температура ночью +5, +10, местами 0, +4, по северу и юго-западу при прояснении до -3, днем +17, +22, местами +10, +15.
В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура ночью +5, +7, днём +18, +20.
Местами по Бурятии небольшие и умеренные дожди
Общество, Фото:
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