Несчастный случай произошёл 19 августа
Обнаружен утонувший на озере Савва в Кяхтинском районе. Об этом сообщают в группе «Кяхта-инфо.24/7» со ссылкой на данные полиции.
- Утонул 19 августа. Был обнаружен 20 августа. Занималась поиском следственно-оперативная группа ОМВД: 4 человека, 1 единица техники. Причина утопления: несчастный случай, - говорится здесь.
Погибший проживал в Кяхте.
В Бурятии в озере утонул мужчина
Общество, Фото:
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