В Бурятии в озере утонул мужчина

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Несчастный случай произошёл 19 августа



Обнаружен утонувший на озере Савва в Кяхтинском районе. Об этом сообщают в группе «Кяхта-инфо.24/7» со ссылкой на данные полиции.



- Утонул 19 августа. Был обнаружен 20 августа. Занималась поиском следственно-оперативная группа ОМВД: 4 человека, 1 единица техники. Причина утопления: несчастный случай, - говорится здесь.



Погибший проживал в Кяхте.



