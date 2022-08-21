Житель Иркутской области убил собутыльника

Чтобы скрыть преступление, он скинул тело знакомого в ручей



Возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего мужчины по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего».



По версии следствия, 3 мая этого года в одном из домов деревни Маниловская Аларского района Иркутской области в ходе пьяной ссоры он причинил телесные повреждения 49-летнему мужчине, от которых тот скончался на месте.



Затем житель региона завернул тело потерпевшего в ковёр, погрузил на телегу и вывез на лошади в лес, расположенный в 6 км от места преступления, где скинул его в ручей и закидал ветками.



- Следователи следственного отдела совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Иркутской области установили все обстоятельства, совершенного преступления. В ходе осмотра места происшествия в ручье было обнаружено тело потерпевшего, завёрнутое в ковёр, - сообщили в СУ СК России по Иркутской области.



Следователи задержали фигуранта в порядке ст. 91 УПК РФ, предъявили ему обвинение в совершении преступления. По их ходатайству, неоднократно судимому 30-летнему мужчине судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



Расследование уголовного дела продолжается.

