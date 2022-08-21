В заказнике Бурятии прошёл пленэр

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Начало августа на северном Байкале выдалось дождливым, но в эти четыре дня стояла солнечная погода



С 11 по 14 августа на территории Фролихинского заказника прошёл второй пленэр «Краски Фролихинского заказника», в котором участвовали художники из Северобайкальска. Начало августа на северном Байкале выдалось дождливым, но в эти четыре дня стояла замечательная солнечная погода.



В первый день пленэра художники выдвинулись на теплоходе «Зенон Сватош» на самый северный кордон заказника «Устье Фролихи». Он находится в месте, где река Фролиха впадает в одноимённую бухту озера Байкал. Прекрасные пейзажи этого места вдохновили участников пленэра на создание картин.



- Следующей остановкой была бухта Аяя, название которой переводится с эвенкийского как «красивая». Это место никого не оставляет равнодушным, а тем более творческих, талантливых людей. Второй и третий день пленэра проходили на полуострове Валунный и в местности Еврейский пляж, которые находятся на озере Фролиха. Для того чтобы попасть в эти поистине прекрасные места, пленэристы преодолели семь километров по экологической тропе и совершили небольшое путешествие по озеру на катамаране. Место было выбрано неслучайно, отсюда открываются живописные виды на Левую и Правую Фролиху. И, конечно, во всей красоте можно рассмотреть гору Медвежью, еще одну достопримечательность Фролихинского заказника, - сообщают в ФГБУ «Заповедное Подлеморье».



В последний день пленэра художникам посчастливилось посетить каскадный водопад на реке Правая Фролиха.

