Жительница Иркутска перевела миллион мошеннику

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Сейчас телефон «сотрудника банка» недоступен



47-летней иркутянке позвонил неизвестный и, представившись сотрудником банка, сообщил якобы о том, что злоумышленники пытаются оформить кредит на её имя. Звонивший пояснил: для того чтобы предотвратить действия аферистов, необходимо самостоятельно оформить кредит на указанную сумму, которую будет нужно перевести на безопасный счёт. Потерпевшая выполнила все рекомендации, данные ей в телефонном режиме, и взяла кредит на сумму 1 миллион рублей.



После этого мошенник попросил доверчивую женщину сообщить номер карты и коды из смс-сообщений. Получив реквизиты карты, он перевёл себе все средства, и сейчас телефон лжебанкира недоступен.



Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

