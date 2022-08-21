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Жительница Иркутска перевела миллион мошеннику

Жительница Иркутска перевела миллион мошеннику
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Сейчас телефон «сотрудника банка» недоступен

47-летней иркутянке позвонил неизвестный и, представившись сотрудником банка, сообщил якобы о том, что злоумышленники пытаются оформить кредит на её имя. Звонивший пояснил: для того чтобы предотвратить действия аферистов, необходимо самостоятельно оформить кредит на указанную сумму, которую будет нужно перевести на безопасный счёт. Потерпевшая выполнила все рекомендации, данные ей в телефонном режиме, и взяла кредит на сумму 1 миллион рублей.

После этого мошенник попросил доверчивую женщину сообщить номер карты и коды из смс-сообщений. Получив реквизиты карты, он перевёл себе все средства, и сейчас телефон лжебанкира недоступен.

Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. 
мошенничество

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