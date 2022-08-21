Жительницу Бурятии оштрафовали за ложный донос об угоне авто

Женщина позднее признала свою вину и раскаялась
Жительницу Кабанского района осудили за заведомо ложный донос о преступлении.
В апреле 2022 года женщина, достоверно зная, что автомобиль, купленный на общие средства с бывшим сожителем, находится в гараже по месту жительства последнего, позвонила в единую систему экстренного вызова по номеру 112 и сообщила об угоне машины её бывшим гражданским мужем.
Её действия квалифицированы по ч.1 ст.306 УК РФ как заведомо ложный донос о совершении преступления.
Суд учёл положительные характеристики, отсутствие судимости, болезненное состояние её здоровья и близкого родственника, за которым она осуществляет уход, признание вины, раскаяние, отсутствие претензий у потерпевшего.
Осуждённой назначено наказание в виде штрафа в десять тысяч рублей.
Приговор вступил в законную силу, сообщили в Кабанском районном суде.
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