Жительницу Бурятии оштрафовали за ложный донос об угоне авто



Жительницу Кабанского района осудили за заведомо ложный донос о преступлении.



В апреле 2022 года женщина, достоверно зная, что автомобиль, купленный на общие средства с бывшим сожителем, находится в гараже по месту жительства последнего, позвонила в единую систему экстренного вызова по номеру 112 и сообщила об угоне машины её бывшим гражданским мужем.



Её действия квалифицированы по ч.1 ст.306 УК РФ как заведомо ложный донос о совершении преступления.



Суд учёл положительные характеристики, отсутствие судимости, болезненное состояние её здоровья и близкого родственника, за которым она осуществляет уход, признание вины, раскаяние, отсутствие претензий у потерпевшего.



Осуждённой назначено наказание в виде штрафа в десять тысяч рублей.



Приговор вступил в законную силу, сообщили в Кабанском районном суде.



