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В Улан-Удэ пройдёт книжная гаражная распродажа

В Улан-Удэ пройдёт книжная гаражная распродажа
Общество,  Фото:pixabay.com
Организаторы собрали для распродажи больше 200 книг

24 августа с 19:00 на 3 этаже центра современного искусства «Залуу» состоится книжная гаражная распродажа.

Главная цель распродажи – сделать так, чтобы книга, прочитанная один раз, обрела нового читателя, заботливого и бережливого.

- Вы знаете, что новые книги дорожают с каждым днём и становятся для большинства людей предметом роскоши. Мы против того, чтобы книги после одного прочтения пылились на полках, – они должны приносить радость дальше! Именно для этого мы собрали больше 200 книг: современных и классических авторов, для детей и о детях, художественнных и нон-фикшн, – и хотим, чтобы вы выбрали среди них свою. Цены оставляем на прежнем уровне: 50, 100 и 200 рублей (совсем немного книжек до 500 рублей). Согласитесь, это вообще копеечки по нынешним меркам, - рассказывают организаторы.

Правила для всех одинаковые: подпускают к столам всех ровно в 19:00.

- Никому ничего заранее не показываем и не бронируем. Кто первый успел взять в руки книжку – тот и хозяин. Рекомендуем приходить чуть-чуть заранее, потому что первым достаётся всегда самое лакомое, - отмечают они.

Вход на распродажу – 50 рублей. Не забудьте про маску и другие средства защиты.

Возрастное ограничение 0+
книги

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