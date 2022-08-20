В Улан-Удэ пройдёт книжная гаражная распродажа

Организаторы собрали для распродажи больше 200 книг



24 августа с 19:00 на 3 этаже центра современного искусства «Залуу» состоится книжная гаражная распродажа.



Главная цель распродажи – сделать так, чтобы книга, прочитанная один раз, обрела нового читателя, заботливого и бережливого.



- Вы знаете, что новые книги дорожают с каждым днём и становятся для большинства людей предметом роскоши. Мы против того, чтобы книги после одного прочтения пылились на полках, – они должны приносить радость дальше! Именно для этого мы собрали больше 200 книг: современных и классических авторов, для детей и о детях, художественнных и нон-фикшн, – и хотим, чтобы вы выбрали среди них свою. Цены оставляем на прежнем уровне: 50, 100 и 200 рублей (совсем немного книжек до 500 рублей). Согласитесь, это вообще копеечки по нынешним меркам, - рассказывают организаторы.



Правила для всех одинаковые: подпускают к столам всех ровно в 19:00.



- Никому ничего заранее не показываем и не бронируем. Кто первый успел взять в руки книжку – тот и хозяин. Рекомендуем приходить чуть-чуть заранее, потому что первым достаётся всегда самое лакомое, - отмечают они.



Вход на распродажу – 50 рублей. Не забудьте про маску и другие средства защиты.



Возрастное ограничение 0+

