В Улан-Удэ днём до +18 градусов

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Местами по республике небольшие дожди



По данным Бурятского гидрометцентра, 21 августа по республике: переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, ночью в горах юго-запада с мокрым снегом. Утром по северу при прояснении туманы. Ветер северо-западный 5-10, утром и днём в отдельных районах 15-18 м/с. Температура ночью +6, +11, местами до +1, по северу и юго-западу при прояснении до -3, днём +15, +20, местами +9, +14.



В Улан-Удэ преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5-10, днём порывы до 15 м/с. Температура ночью +6, +8, днём +16, +18.

