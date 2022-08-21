Местами по республике небольшие дожди
По данным Бурятского гидрометцентра, 21 августа по республике: переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, ночью в горах юго-запада с мокрым снегом. Утром по северу при прояснении туманы. Ветер северо-западный 5-10, утром и днём в отдельных районах 15-18 м/с. Температура ночью +6, +11, местами до +1, по северу и юго-западу при прояснении до -3, днём +15, +20, местами +9, +14.
В Улан-Удэ преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5-10, днём порывы до 15 м/с. Температура ночью +6, +8, днём +16, +18.
В Улан-Удэ днём до +18 градусов
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