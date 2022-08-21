21 августа

20 августа

19 августа

Популярное

В Улан-Удэ днём до +18 градусов

В Улан-Удэ днём до +18 градусов
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Местами по республике небольшие дожди

По данным Бурятского гидрометцентра, 21 августа по республике: переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, ночью в горах юго-запада с мокрым снегом. Утром по северу при прояснении туманы. Ветер северо-западный 5-10, утром и днём в отдельных районах 15-18 м/с. Температура ночью +6, +11, местами до +1, по северу и юго-западу при прояснении до -3, днём +15, +20, местами +9, +14.

В Улан-Удэ преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5-10, днём порывы до 15 м/с. Температура ночью +6, +8, днём +16, +18. 
прогноз погоды

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Бурятия запустила «масочный тренд» среди регионов страны
Бурятия запустила «масочный тренд» среди регионов страны
Общество, 20.08.2022
Несколько регионов уже ввели масочный режим вслед за республикой, остальные – на очереди
Шелеховчанин получил 8 лет колонии за поджог квартиры
Шелеховчанин получил 8 лет колонии за поджог квартиры
Общество, 20.08.2022
Преступление произошло в ноябре 2020 года
В Бурятии за полгода исследовали 493 образца кондитерской и хлебобулочной продукции
В Бурятии за полгода исследовали 493 образца кондитерской и хлебобулочной продукции
Общество, 20.08.2022
Доля продукции, не соответствующей гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям, составила 5,7%

Памятник труженику-хлеборобу появится в Бурятии
Памятник труженику-хлеборобу появится в Бурятии
Общество, 20.08.2022
Об этом стало известно на выставке «День поля»
В Бурятии убрали мусор на экотропе в нацпарке
В Бурятии убрали мусор на экотропе в нацпарке
Общество, 20.08.2022
Участники акции прошлись от начала тропы до самых дальних источников
В Улан-Удэ пройдёт книжная гаражная распродажа
В Улан-Удэ пройдёт книжная гаражная распродажа
Общество, 20.08.2022
Организаторы собрали для распродажи больше 200 книг
Читинка перевела аферистам 2 млн
Читинка перевела аферистам 2 млн
Общество, 20.08.2022
Женщина перевела им заёмные средства
Житель Бурятии сжёг чужое сено на 140 тысяч рублей
Житель Бурятии сжёг чужое сено на 140 тысяч рублей
Общество, 20.08.2022
Оказалось, что мужчина сделал это из-за неприязненных отношений с соседкой
Житель Бурятии напал на женщину-таксиста и пытался изнасиловать её
Житель Бурятии напал на женщину-таксиста и пытался изнасиловать её
Общество, 20.08.2022
Ближайшие 7 лет и 10 месяцев парень проведёт в исправительной колонии общего режима
Принимаются заявки на соискание премии по бурятскому языку
Принимаются заявки на соискание премии по бурятскому языку
Общество, 20.08.2022
Призовой фонд премии составляет три миллиона рублей
В Иркутске пройдёт традиционный турнир по мини-футболу
В Иркутске пройдёт традиционный турнир по мини-футболу
Общество, 20.08.2022
Соревнования посвящены памяти спортивного радиокомментатора Л.П. Перминова
В Бурятии температура опускалась до -3 градусов
В Бурятии температура опускалась до -3 градусов
Общество, 20.08.2022
Максимальная температура днём составит +22
В дацане Улан-Удэ станцуют мистерию «Цам»
В дацане Улан-Удэ станцуют мистерию «Цам»
Общество, 19.08.2022
В столице Бурятии пройдёт самый красивый буддийский ритуал
В селе Бурятии откроют «Усадьбу казака»
В селе Бурятии откроют «Усадьбу казака»
Общество, 19.08.2022
В Селенгинском районе состоится туристический форум

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^