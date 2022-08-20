Преступление произошло в ноябре 2020 года
В Шелехове суд вынес приговор 25-летнему молодому человеку. Он признан виновным в покушении на убийство двух и более лиц, умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества.
Ночью 6 ноября 2020 года пьяный молодой человек совершил поджог квартиры с целью причинения смерти своей знакомой. Злоумышленник знал, что, помимо девушки, в квартире находятся трое детей в возрасте 8 и 10 лет.
- Умышленные действия обвиняемого не были доведены им до конца по независящим от него обстоятельствам, поскольку преступление было пресечено сотрудниками полиции. Жильцы дома были незамедлительно эвакуированы. В результате пожара огнём полностью уничтожен четырёхквартирный жилой дом со всем имуществом, - сообщили в СУ СК РФ по Иркутской области.
Суд с учётом мнения прокурора назначил жителю города наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год.
Шелеховчанин получил 8 лет колонии за поджог квартиры
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