Шелеховчанин получил 8 лет колонии за поджог квартиры

Преступление произошло в ноябре 2020 года



В Шелехове суд вынес приговор 25-летнему молодому человеку. Он признан виновным в покушении на убийство двух и более лиц, умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества.



Ночью 6 ноября 2020 года пьяный молодой человек совершил поджог квартиры с целью причинения смерти своей знакомой. Злоумышленник знал, что, помимо девушки, в квартире находятся трое детей в возрасте 8 и 10 лет.



- Умышленные действия обвиняемого не были доведены им до конца по независящим от него обстоятельствам, поскольку преступление было пресечено сотрудниками полиции. Жильцы дома были незамедлительно эвакуированы. В результате пожара огнём полностью уничтожен четырёхквартирный жилой дом со всем имуществом, - сообщили в СУ СК РФ по Иркутской области.



Суд с учётом мнения прокурора назначил жителю города наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год.

