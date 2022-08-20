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В Бурятии за полгода исследовали 493 образца кондитерской и хлебобулочной продукции

В Бурятии за полгода исследовали 493 образца кондитерской и хлебобулочной продукции
Общество,  Фото:pixabay.com
Доля продукции, не соответствующей гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям, составила 5,7%

За 6 месяцев 2022 года исследовано 493 образца кондитерской и хлебобулочной продукции на соответствие обязательным требованиям технических регламентов Таможенного союза и нормативных документов производителей.

- Доля продукции, не соответствующей гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям, составила 5,7%. Продукции, не отвечающей нормативам по санитарно-химическим, физико-химическим показателям, не установлено, также не выявлялась продукция с содержанием ГМО, - сообщают в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.

По всем фактам несоответствия требованиям приняты меры административного воздействия.

Покупать кондитерские и хлебобулочные изделия следует в специализированных магазинах, хлебных отделах продовольственных магазинов и других предприятий торговли, где созданы условия для их хранения и реализации.

- При выборе изделий необходимо обратить внимание на состав и целостность упаковки, информацию на маркировке, а именно: наименование производителя, дату изготовления, сроки годности и условия реализации, - предупреждают здесь.



Роспотребнадзор

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