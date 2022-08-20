В Бурятии за полгода исследовали 493 образца кондитерской и хлебобулочной продукции

Доля продукции, не соответствующей гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям, составила 5,7%



За 6 месяцев 2022 года исследовано 493 образца кондитерской и хлебобулочной продукции на соответствие обязательным требованиям технических регламентов Таможенного союза и нормативных документов производителей.



- Доля продукции, не соответствующей гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям, составила 5,7%. Продукции, не отвечающей нормативам по санитарно-химическим, физико-химическим показателям, не установлено, также не выявлялась продукция с содержанием ГМО, - сообщают в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.



По всем фактам несоответствия требованиям приняты меры административного воздействия.



Покупать кондитерские и хлебобулочные изделия следует в специализированных магазинах, хлебных отделах продовольственных магазинов и других предприятий торговли, где созданы условия для их хранения и реализации.



- При выборе изделий необходимо обратить внимание на состав и целостность упаковки, информацию на маркировке, а именно: наименование производителя, дату изготовления, сроки годности и условия реализации, - предупреждают здесь.







