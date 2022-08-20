Участники акции прошлись от начала тропы до самых дальних источников
Сотрудники национального парка «Тункинский» убрали мусор на экологической тропе, ведущей к источникам «Хонгор-уула». Удалось собрать 14 мешков мусора.
Экологический десант включал в себя не только уборку оставленного туристами мусора, но и покраску скамеек, стендов. Участники акции прошлись от начала тропы до самых дальних источников.
- В этом году экологический десант здесь проходит в четвёртый раз, и мусора не становится меньше, даже иногда больше чем обычно. Мы призываем каждого быть экологически образованными, не загрязнять окружающую среду, выехав на природу, вывозить за собой свой мусор, особенно из труднодоступных мест, - отмечают в нацпарке.
Пеший экологический маршрут к источникам пользуется популярностью как среди местного населения, так и туристов.
В Бурятии убрали мусор на экотропе в нацпарке
Общество, Фото:
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