Житель Бурятии сжёг чужое сено на 140 тысяч рублей

Оказалось, что мужчина сделал это из-за неприязненных отношений с соседкой



69-летний житель Кабанского района осуждён за умышленное уничтожение чужого имущества.



Мужчина не ладил с соседкой и, будучи в нетрезвом состоянии, решил поджечь сено, расположенное на заднем дворе её дома. Он пришёл к сеновалу и бросил туда непотушенный окурок от сигареты. Убедившись, что сено и сеновал загорелись, житель района скрылся с места преступления. В результате огнём было уничтожено шесть центнеров сена и сеновал. Потерпевшей причинён материальный ущерб в 139 600 рублей.



При назначении наказания в качестве смягчающих обстоятельств судом учтены полное признание вины мужчиной, раскаяние в содеянном, содействие следствию, совершение преступления средней тяжести впервые. Отягчающих наказание обстоятельств не установлено.



Осуждённому назначено наказание в виде одного года десяти месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком два года.



Также судом удовлетворён гражданский иск потерпевшей, с мужчины в её пользу взыскано 139 600 рублей.



Приговор вступил в законную силу, сообщили в Кабанском районном суде.









