20 августа

19 августа

Популярное

Житель Бурятии сжёг чужое сено на 140 тысяч рублей

Житель Бурятии сжёг чужое сено на 140 тысяч рублей
Общество,  Фото:pixabay.com
Оказалось, что мужчина сделал это из-за неприязненных отношений с соседкой

69-летний житель Кабанского района осуждён за умышленное уничтожение чужого имущества.

Мужчина не ладил с соседкой и, будучи в нетрезвом состоянии, решил поджечь сено, расположенное на заднем дворе её дома. Он пришёл к сеновалу и бросил туда непотушенный окурок от сигареты. Убедившись, что сено и сеновал загорелись, житель района скрылся с места преступления. В результате огнём было уничтожено шесть центнеров сена и сеновал. Потерпевшей причинён материальный ущерб в 139 600 рублей.

При назначении наказания в качестве смягчающих обстоятельств судом учтены полное признание вины мужчиной, раскаяние в содеянном, содействие следствию, совершение преступления средней тяжести впервые. Отягчающих наказание обстоятельств не установлено.

Осуждённому назначено наказание в виде одного года десяти месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком два года.

Также судом удовлетворён гражданский иск потерпевшей, с мужчины в её пользу взыскано 139 600 рублей.

Приговор вступил в законную силу, сообщили в Кабанском районном суде.




поджог

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Читинка перевела аферистам 2 млн
Читинка перевела аферистам 2 млн
Общество, 20.08.2022
Женщина перевела им заёмные средства
Житель Бурятии сжёг чужое сено на 140 тысяч рублей
Житель Бурятии сжёг чужое сено на 140 тысяч рублей
Общество, 20.08.2022
Оказалось, что мужчина сделал это из-за неприязненных отношений с соседкой
Житель Бурятии напал на женщину-таксиста и пытался изнасиловать её
Житель Бурятии напал на женщину-таксиста и пытался изнасиловать её
Общество, 20.08.2022
Ближайшие 7 лет и 10 месяцев парень проведёт в исправительной колонии общего режима
Принимаются заявки на соискание премии по бурятскому языку
Принимаются заявки на соискание премии по бурятскому языку
Общество, 20.08.2022
Призовой фонд премии составляет три миллиона рублей
В Иркутске пройдёт традиционный турнир по мини-футболу
В Иркутске пройдёт традиционный турнир по мини-футболу
Общество, 20.08.2022
Соревнования посвящены памяти спортивного радиокомментатора Л.П. Перминова
В Бурятии температура опускалась до -3 градусов
В Бурятии температура опускалась до -3 градусов
Общество, 20.08.2022
Максимальная температура днём составит +22
В дацане Улан-Удэ станцуют мистерию «Цам»
В дацане Улан-Удэ станцуют мистерию «Цам»
Общество, 19.08.2022
В столице Бурятии пройдёт самый красивый буддийский ритуал
В селе Бурятии откроют «Усадьбу казака»
В селе Бурятии откроют «Усадьбу казака»
Общество, 19.08.2022
В Селенгинском районе состоится туристический форум
В Улан-Удэ на открытие театральных касс придут киногерои
В Улан-Удэ на открытие театральных касс придут киногерои
Общество, 19.08.2022
В Русском драмтеатре стартует новый сезон
В парке Улан-Удэ проведут «Пушистую ярмарку»
В парке Улан-Удэ проведут «Пушистую ярмарку»
Общество, 19.08.2022
Горожанам раздадут котят и щенков
На озере Забайкалья загнездилась краснокнижная птица
На озере Забайкалья загнездилась краснокнижная птица
Общество, 19.08.2022
В Ивано-Арахлейском парке заметили редкого кулика
На севере Бурятии провели пленэр в заказнике
На севере Бурятии провели пленэр в заказнике
Общество, 19.08.2022
Художники вдохновлялись красотой Фролихинской природы
В Бурятии отремонтируют часть региональной дороги
В Бурятии отремонтируют часть региональной дороги
Общество, 19.08.2022
На объект направят 1,9 млрд рублей
В Бурятии выберут книгу года
В Бурятии выберут книгу года
Общество, 19.08.2022
В республике стартовал конкурс авторов и издателей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^