Читинка перевела аферистам 2 млн

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Женщина перевела им заёмные средства



В течение нескольких дней 56-летней читинке поступали сообщения голосового помощника о том, что ей одобрен кредит. После этого ей позвонил якобы работник финансовой организации и сообщил, что деньги пытаются снять мошенники. Горожанка зашла в личный кабинет и убедилась, что банк ей действительно одобрил кредит на сумму два миллиона рублей. Тогда звонивший настоятельно рекомендовал снять наличные и перевести на безопасный счёт. Для быстрого перевода он предложил скачать приложение для бесконтактной оплаты.



Женщина сняла 1 990 000 рублей и выполнила пять операций по переводу средств, вводя реквизиты карты вручную. Позже потерпевшая поняла, что её обманули. Теперь женщина должна выплатить банку 2,6 миллионов рублей – заёмные деньги и страховку.



Возбуждено уголовное дело. Установлено, что номера телефонов, с которых звонили аферисты, зарегистрированы в Москве, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.









