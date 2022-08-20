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Читинка перевела аферистам 2 млн

Читинка перевела аферистам 2 млн
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Женщина перевела им заёмные средства

В течение нескольких дней 56-летней читинке поступали сообщения голосового помощника о том, что ей одобрен кредит. После этого ей позвонил якобы работник финансовой организации и сообщил, что деньги пытаются снять мошенники. Горожанка зашла в личный кабинет и убедилась, что банк ей действительно одобрил кредит на сумму два миллиона рублей. Тогда звонивший настоятельно рекомендовал снять наличные и перевести на безопасный счёт. Для быстрого перевода он предложил скачать приложение для бесконтактной оплаты.

Женщина сняла 1 990 000 рублей и выполнила пять операций по переводу средств, вводя реквизиты карты вручную. Позже потерпевшая поняла, что её обманули. Теперь женщина должна выплатить банку 2,6 миллионов рублей – заёмные деньги и страховку.

Возбуждено уголовное дело. Установлено, что номера телефонов, с которых звонили аферисты, зарегистрированы в Москве, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.




мошенничество

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