В Прибайкальском нацпарке появились новые антивандальные скамейки и кормушки



Новшества на тропе к Сухому озеру в «Заповедном Прибайкалье»: на ней появились 10 антивандальных скамеек, 20 кормушек для птиц; завершилось обновление 11 информационных стендов. «Всё это вместе поспособствует посетителям Прибайкальского национального парка в восприятии природных объектов на маршруте и более близкому знакомству с ними», - считают авторы изменений.



По данным ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», тропа на Сухое озеро считается однодневным маршрутом, который особенно популярен у семей с детьми и людей зрелого возраста. Гости Прибайкальского нацпарка преодолевают 600-метровый участок, соединяющий полянку на берегу Байкала с непостоянным водоёмом в распадке гор, менее чем за полчаса. Особой подготовки здесь не требуется. Между тем, на тропе можно встретить деревья с необычными формами ствола и кроны, а также понаблюдать за разными видами птиц или просто насладиться воздухом. Именно для наблюдательных и неторопливых появились дополнительные скамьи и обновлённое информационное наполнение стендов. Конструкции были закуплены на средства общественного фонда «Чистый Байкал», а их установкой занимались сотрудники дирекции природоохранного учреждения.



Марина Радзиевская, помощник директора ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» поделилась:



«Этот выезд – уже не первый для нашей команды. Специалисты в учреждении квалифицированные и … универсальные! И экологические вопросы решают, и юридические, и раствор для крепления конструкций могут приготовить, и экономику всего процесса рассчитать. В этом множество плюсов: сотрудники дирекции лично выезжают на маршруты и дополняют свои профессиональные компетенции практическими наблюдениями, видят нюансы реализации проектов по благоустройству. Кроме этого, подобные выезды – своеобразный тимбилдинг, на котором участники учатся взаимодействовать друг с другом, решать задачи вне стен кабинетов. А сэкономленные средства, которые могли бы пойти на оплату труда рабочих, направляются на новые объекты инфраструктуры или ремонт и содержание уже действующих».

