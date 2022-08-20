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Житель Бурятии напал на женщину-таксиста и пытался изнасиловать её

Житель Бурятии напал на женщину-таксиста и пытался изнасиловать её
Общество,  Фото:pixabay.com
Ближайшие 7 лет и 10 месяцев парень проведёт в исправительной колонии общего режима

В марте 2022 года женщина-таксист приняла вызов о поездке четырёх молодых людей от ночного клуба в Улан-Удэ до посёлка Николаевский Тарбагатайского района.

Поначалу молодые люди вели себя спокойно, и оснований для беспокойства у женщины не было. По пути трое пассажиров вышли, а четвёртый спал на заднем сиденье.

В какой-то момент парень проснулся и решил напасть на водителя. Он накинул на шею женщины цепь и стал душить её, отчего она потеряла сознание. После этого он отогнал машину в безлюдное место, где попытался изнасиловать женщину, однако сделать этого не смог.

Затем преступник похитил её сумку и скрылся с места, оставив женщину без сознания в лесу.

Под тяжестью собранных доказательств подсудимый свою вину признал. Тарбагатайским районным судом он признан виновным в разбое, покушении на изнасилование, а также угоне автомобиля потерпевшей. Ближайшие 7 лет и 10 месяцев осуждённый проведёт в исправительной колонии общего режима.

Приговор вступил в законную силу, сообщили в суде. 
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