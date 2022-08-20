Житель Бурятии напал на женщину-таксиста и пытался изнасиловать её

Ближайшие 7 лет и 10 месяцев парень проведёт в исправительной колонии общего режима



В марте 2022 года женщина-таксист приняла вызов о поездке четырёх молодых людей от ночного клуба в Улан-Удэ до посёлка Николаевский Тарбагатайского района.



Поначалу молодые люди вели себя спокойно, и оснований для беспокойства у женщины не было. По пути трое пассажиров вышли, а четвёртый спал на заднем сиденье.



В какой-то момент парень проснулся и решил напасть на водителя. Он накинул на шею женщины цепь и стал душить её, отчего она потеряла сознание. После этого он отогнал машину в безлюдное место, где попытался изнасиловать женщину, однако сделать этого не смог.



Затем преступник похитил её сумку и скрылся с места, оставив женщину без сознания в лесу.



Под тяжестью собранных доказательств подсудимый свою вину признал. Тарбагатайским районным судом он признан виновным в разбое, покушении на изнасилование, а также угоне автомобиля потерпевшей. Ближайшие 7 лет и 10 месяцев осуждённый проведёт в исправительной колонии общего режима.



Приговор вступил в законную силу, сообщили в суде.

