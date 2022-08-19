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Лидер группы «Руки вверх!» соскучился по улан-удэнцам

Лидер группы «Руки вверх!» соскучился по улан-удэнцам
Общество, 
Сергей Жуков вновь даст концерт в столице Бурятии

Культовый певец 90-х годов Сергей Жуков даст концерт (12+) в Улан-Удэ. Он соберёт поклонников группы «Руки вверх!» 24 октября в Физкультурно-спортивном комплексе.

- Ребят, а я вот по вам соскучился. Хочу снова петь с вами наши любимые песни, танцевать весь вечер и полночи смотреть ваши отметки и улыбаться, вспоминая, как нам было круто. Поэтому я с радостью объявляю даты осеннего юбилейного тура! – написал Сергей Жуков на странице группы в социальной сети «Вконтакте».

В тур, посвящённый 25-летию группы, вошли 18 городов. В некоторых состоятся два концерта, такая возможность выпала фанатам из Владивостока, Читы, Иркутска, Новосибирска и Тюмени.

Зрителей ждёт двухчасовое шоу с самыми известными песнями коллектива. Прозвучат все хиты Сергея Жукова, созданные за время существования группы «Руки Вверх!»: «Крошка моя», «Алёшка», «Чужие губы», «18 мне уже», «Когда мы были молодыми» и многие другие.

Специально для этого тура коллектив разрабатывает новое световое, звуковое и визуальное шоу. На концертах будет задействовано максимальное количество звука, чтобы каждый зритель в зале смог услышать любимые композиции, а большие экраны помогут увидеть все происходящее на сцене.

Сергей Жуков выступал в Улан-Удэ в предыдущий раз в 2019 году. Огромный зал ФСК оказался переполнен, концерт прошёл с оглушительным успехом. Зрители начали танцевать с первых нот и активно подпевали. Улан-удэнцы благодарили Сергея Жукова за подаренные позитивные эмоции.
концерт

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