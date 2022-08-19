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Жители Бурятии смогут чаще летать в Красноярск

Жители Бурятии смогут чаще летать в Красноярск
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Частота полётов скоро будет увеличена

«Аврора» с авиакомпанией «Россия» увеличивает частоту полётов из Красноярска в Улан-Удэ. С 29 августа по 29 октября рейсы будут выполняться два раза в неделю, по понедельникам и субботам:

09:05 Красноярск — 11:55 Улан-Удэ
13:45 Улан-Удэ — 14:50 Красноярск

С 31 октября по 31 декабря рейсы будут два раза в неделю, по понедельникам и субботам:

09:30 Красноярск — 12:25 Улан-Удэ
13:45 Улан-Удэ — 14:55 Красноярск

К основному расписанию запланирован ещё один рейс на 30 августа:

09:05 Красноярск — 11:55 Улан-Удэ
13:30 Улан-Удэ — 14:35. Красноярск

Рейсы по маршруту Красноярск — Улан-Удэ и обратно, выполняемые с авиакомпанией «Якутия», будут до 25 сентября три раза в неделю, по средам, пятницам и воскресеньям, а с 26 сентября по 28 октября — два раза в неделю, по средам и пятницам.

Полёты выполняются на ВС SSJ-100.


авиаперевозки Красноярск

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