Жители Бурятии смогут чаще летать в Красноярск

Частота полётов скоро будет увеличена



«Аврора» с авиакомпанией «Россия» увеличивает частоту полётов из Красноярска в Улан-Удэ. С 29 августа по 29 октября рейсы будут выполняться два раза в неделю, по понедельникам и субботам:



09:05 Красноярск — 11:55 Улан-Удэ

13:45 Улан-Удэ — 14:50 Красноярск



С 31 октября по 31 декабря рейсы будут два раза в неделю, по понедельникам и субботам:



09:30 Красноярск — 12:25 Улан-Удэ

13:45 Улан-Удэ — 14:55 Красноярск



К основному расписанию запланирован ещё один рейс на 30 августа:



09:05 Красноярск — 11:55 Улан-Удэ

13:30 Улан-Удэ — 14:35. Красноярск



Рейсы по маршруту Красноярск — Улан-Удэ и обратно, выполняемые с авиакомпанией «Якутия», будут до 25 сентября три раза в неделю, по средам, пятницам и воскресеньям, а с 26 сентября по 28 октября — два раза в неделю, по средам и пятницам.



Полёты выполняются на ВС SSJ-100.





