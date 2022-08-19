Под Читой начнут строить экопарк

Проект направлен на туризм, образование, здоровье и спорт



Первый этап развития экопарка «Забайкалец» будет реализован на территории дальневосточного гектара в посёлке Забайкальский.



- Первый этап развития экопарка «Забайкалец» будет реализован на территории дальневосточного гектара в посёлке Забайкальский. Проект направлен не только на оздоровительный и активный туризм, но и образование, развитие ценностного отношения к здоровью, вовлечение в массовые физкультурно-спортивные мероприятия, проведение инклюзивной конной эстафеты, соревнований. Мы обучим инструкторов по лечебной верховой езде и конному спорту. А также постараемся вовлечь трудных подростков в добровольческую деятельность, игровые программы с участием лошадей,- рассказал руководитель проекта Игорь Бояркин.



В итоге на территории комплекса будет представлено пять направлений туризма: активный, оздоровительный, событийный, гастрономический туризм, кемпинг и глемпинг зоны.



Строить будут на средства регионального гранта. Напомним, координационный комитет конкурса грантов по результатам ранее проведённой независимой экспертизы утвердил список победителей. По итогам поддержку получат 33 проекта.



Также по решению координационного комитета будет проведён дополнительный конкурс для НКО. По результатам победители получат почти 3 млн рублей – это нераспределённые средства гранта. О датах конкурса и его условиях будет сообщено дополнительно, сообщает пресс-служба фонда развития Забайкальского края.

