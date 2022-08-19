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В Бурятском драмтеатре обновили паркет

В Бурятском драмтеатре обновили паркет
Общество,  Фото:Цыпилма Очирова
Об этом рассказала директор театра

В холле Бурятского драматического театра впервые за 11 лет обновили паркет.

- Вот этот прекрасный паркет с бурятскими узорами был уложен в период реконструкции в 2011 году. К сожалению, с тех пор ни разу не проводилась циклёвка, лаковое покрытие частично истёрлось, появились матовые пятна, - написала на своей странице в соцсети директор театра Цыпилма Очирова.


В июле этого года театру исполнилось 90 лет, и в рамках ремонта появилась возможность обновить красивое напольное покрытие.

- Появилась возможность привести в порядок наш паркетный пол, провести долгожданную циклёвку. Нанесли в пять слоёв грунтовки-грунтовочного лака. Вчера нанесли финишные слои. Театр почти готов к открытию сезона, остались небольшие работы по уборке и чистке. Надеюсь, нашим зрителям будет приятно прийти в Бурятский театр драмы. Благодарим, - подытожила Цыпилма Очирова. 

театр бурятской драмы

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