В Бурятском драмтеатре обновили паркет









В холле Бурятского драматического театра впервые за 11 лет обновили паркет.- Вот этот прекрасный паркет с бурятскими узорами был уложен в период реконструкции в 2011 году. К сожалению, с тех пор ни разу не проводилась циклёвка, лаковое покрытие частично истёрлось, появились матовые пятна, - написала на своей странице в соцсети директор театра Цыпилма Очирова.В июле этого года театру исполнилось 90 лет, и в рамках ремонта появилась возможность обновить красивое напольное покрытие.- Появилась возможность привести в порядок наш паркетный пол, провести долгожданную циклёвку. Нанесли в пять слоёв грунтовки-грунтовочного лака. Вчера нанесли финишные слои. Театр почти готов к открытию сезона, остались небольшие работы по уборке и чистке. Надеюсь, нашим зрителям будет приятно прийти в Бурятский театр драмы. Благодарим, - подытожила Цыпилма Очирова.