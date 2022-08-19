В Бурятском драмтеатре обновили паркет

Об этом рассказала директор театра
В холле Бурятского драматического театра впервые за 11 лет обновили паркет.
- Вот этот прекрасный паркет с бурятскими узорами был уложен в период реконструкции в 2011 году. К сожалению, с тех пор ни разу не проводилась циклёвка, лаковое покрытие частично истёрлось, появились матовые пятна, - написала на своей странице в соцсети директор театра Цыпилма Очирова.
В июле этого года театру исполнилось 90 лет, и в рамках ремонта появилась возможность обновить красивое напольное покрытие.
- Появилась возможность привести в порядок наш паркетный пол, провести долгожданную циклёвку. Нанесли в пять слоёв грунтовки-грунтовочного лака. Вчера нанесли финишные слои. Театр почти готов к открытию сезона, остались небольшие работы по уборке и чистке. Надеюсь, нашим зрителям будет приятно прийти в Бурятский театр драмы. Благодарим, - подытожила Цыпилма Очирова.
Возведение памятника преследует благотворительную цель
Мимо проходили равнодушные люди, а помощь оказала лишь ехавшая на дежурство сотрудница МВД
«Воландеморт или Фантомас»: пользователи Сети шутят над необычной буузой
Занятия прошли в детских садах «Теремок» и «Серебряное копытце»
Потребность в военнослужащих для формирования подразделения остаётся
Леса в этом году богаты разнообразием лакомств для животных
Новый корпус возводят для того, чтобы разгрузить основное здание школы
Погода не радует – конец августа обещает быть холодным
Борт приземлился рано утром
К такому горожане оказались не готовы
По словам офицера, гуманитарную помощь и тёплые письма от школьников привозят постоянно
Проверка состоится уже сегодня
Ситуация с заболеваемостью коронавирусом продолжает ухудшаться
Все школы Бурятии подключат к новой единой цифровой системе
Прокуратура проверила соблюдение прав детей с ограниченными возможностями здоровья на доступность образования