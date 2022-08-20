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В Иркутске пройдёт традиционный турнир по мини-футболу

В Иркутске пройдёт традиционный турнир по мини-футболу
Общество,  Фото:pixabay.com
Соревнования посвящены памяти спортивного радиокомментатора Л.П. Перминова

В Иркутске с 26 по 28 августа пройдёт XXXIII традиционный турнир по мини-футболу, посвящённый памяти известного журналиста, спортивного радиокомментатора, участника Великой Отечественной войны Льва Перминова. Матчи примут два стадиона – «Труд» и «Рекорд».

В первый день, 26 августа, на стадионе «Труд» состоится открытие соревнований и матчи. 27 и 28 августа турнир будет проходить на стадионе «Рекорд». Заседание судейской коллегии пройдёт 25 августа в 17:00 часов во дворце спорта «Труд».

Турнир проводится среди любительских команд спортивных клубов, производственных коллективов, высших и средних учебных заведений, учреждений и других коллективов, невзирая на прописку. Запрещается участие в соревнованиях игрокам, имеющим профессиональные контракты. Состав команды – 11 человек, в том числе десять игроков и один тренер.

Как сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области, в этом году Льву Перминову исполнилось бы 100 лет. Первый турнир его памяти прошёл в 1990 году, тогда его участниками стали восемь команд. Самым первым победителем турнира стал «Водник» из Усть-Кута. Чаще всего турнир выигрывали представители Братска, Ангарска, Иркутска, Тайшета, Тулуна. Увозили почётный трофей команды Усть-Кута и Бодайбо. В разные годы проведения турнира количество участников достигало более 80 команд.

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