В общем зачёте победила сборная Улан-Удэ
С 17 по 19 августа в Бурятии прошла VII республиканская летняя спартакиада пенсионеров. В Кижингу на три дня приехали более 500 представителей всех районов.
Как сообщает пресс-служба министерства соцзащиты РБ, спортсмены «серебряного возраста» соревновались в семи видах спорта: волейбол, шахматы, пулевая стрельба, настольный теннис, дартс, стрельба из лука и кросс. Поскольку программа спартакиады включает в себя и культурную часть, все команды подготовили и творческие номера.
Победителями и призёрами спартакиады по видам спорта стали сборные:
Волейбол
Первое место – Улан-Удэ
Второе место – Кижингинский район
Третье место – Закаменский район
Шахматы
Первое место – Улан-Удэ
Второе место – Прибайкальский район
Третье место – Джидинский район
Пулевая стрельба
Первое место – Кижингинский район
Второе место – Закаменский район
Третье место – Окинский район
Настольный теннис
Первое место - Улан-Удэ
Второе место – Тункинский район
Третье место – Северо-Байкальский и Муйский районы
Дартс
Первое место – Кижингинский район
Второе место – Прибайкальский район
Третье место – Кабанский район
Стрельба из лука
Первое место – Селенгинский район
Второе место – Кижингинский район
Третье место – Окинский район
Лёгкая атлетика
Первое место – Кабанский район
Второе место – Джидинский район
Третье место – Улан-Удэ
В общем командном зачёте победила сборная Улан-Удэ. На втором месте сборная Кижингинского района. На третьем – Тункинский район. Сборные команды, занявшие первые три места в комплексном зачёте, наградили дипломами, кубками и денежными призами.
В Бурятии завершилась летняя спартакиада пенсионеров
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