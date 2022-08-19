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В Бурятии завершилась летняя спартакиада пенсионеров

В Бурятии завершилась летняя спартакиада пенсионеров
Общество,  Фото:пресс-служба минсоцзащиты РБ
В общем зачёте победила сборная Улан-Удэ

С 17 по 19 августа в Бурятии прошла VII республиканская летняя спартакиада пенсионеров. В Кижингу на три дня приехали более 500 представителей всех районов.

Как сообщает пресс-служба министерства соцзащиты РБ, спортсмены «серебряного возраста» соревновались в семи видах спорта: волейбол, шахматы, пулевая стрельба, настольный теннис, дартс, стрельба из лука и кросс. Поскольку программа спартакиады включает в себя и культурную часть, все команды подготовили и творческие номера.

Победителями и призёрами спартакиады по видам спорта стали сборные:

Волейбол
Первое место – Улан-Удэ
Второе место – Кижингинский район
Третье место – Закаменский район

Шахматы
Первое место – Улан-Удэ
Второе место – Прибайкальский район
Третье место – Джидинский район

Пулевая стрельба
Первое место – Кижингинский район
Второе место – Закаменский район
Третье место – Окинский район

Настольный теннис
Первое место - Улан-Удэ
Второе место – Тункинский район
Третье место – Северо-Байкальский и Муйский районы

Дартс
Первое место – Кижингинский район
Второе место – Прибайкальский район
Третье место – Кабанский район

Стрельба из лука
Первое место – Селенгинский район
Второе место – Кижингинский район
Третье место – Окинский район

Лёгкая атлетика
Первое место – Кабанский район
Второе место – Джидинский район
Третье место – Улан-Удэ

В общем командном зачёте победила сборная Улан-Удэ. На втором месте сборная Кижингинского района. На третьем – Тункинский район. Сборные команды, занявшие первые три места в комплексном зачёте, наградили дипломами, кубками и денежными призами.

Бурятия спорт спартакиада пенсионеры Кижингинский район

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