В Бурятии завершилась летняя спартакиада пенсионеров

Общество, Фото: пресс-служба минсоцзащиты РБ

В общем зачёте победила сборная Улан-Удэ



С 17 по 19 августа в Бурятии прошла VII республиканская летняя спартакиада пенсионеров. В Кижингу на три дня приехали более 500 представителей всех районов.



Как сообщает пресс-служба министерства соцзащиты РБ, спортсмены «серебряного возраста» соревновались в семи видах спорта: волейбол, шахматы, пулевая стрельба, настольный теннис, дартс, стрельба из лука и кросс. Поскольку программа спартакиады включает в себя и культурную часть, все команды подготовили и творческие номера.



Победителями и призёрами спартакиады по видам спорта стали сборные:



Волейбол

Первое место – Улан-Удэ

Второе место – Кижингинский район

Третье место – Закаменский район



Шахматы

Первое место – Улан-Удэ

Второе место – Прибайкальский район

Третье место – Джидинский район



Пулевая стрельба

Первое место – Кижингинский район

Второе место – Закаменский район

Третье место – Окинский район



Настольный теннис

Первое место - Улан-Удэ

Второе место – Тункинский район

Третье место – Северо-Байкальский и Муйский районы



Дартс

Первое место – Кижингинский район

Второе место – Прибайкальский район

Третье место – Кабанский район



Стрельба из лука

Первое место – Селенгинский район

Второе место – Кижингинский район

Третье место – Окинский район



Лёгкая атлетика

Первое место – Кабанский район

Второе место – Джидинский район

Третье место – Улан-Удэ



В общем командном зачёте победила сборная Улан-Удэ. На втором месте сборная Кижингинского района. На третьем – Тункинский район. Сборные команды, занявшие первые три места в комплексном зачёте, наградили дипломами, кубками и денежными призами.



