В Селенгинском районе состоится туристический форум
В селе Селендума Селенгинского района Бурятии откроют «Усадьбу казака». Мероприятие, пройдёт в рамках туристического форума «Полёт чайного листа: Удунга – путь к Байкалу», который состоится с 3 по 4 сентября.
Начало открытия запланировано на 11:00 часов. В «Усадьбе казака» встретят гостей по казачьим обычаям. Будут проведены «Величальная», казачьи испытания для гостей, мастер-класс по бурятской народной игре «Шагай наадан», посещение арт-галереи.
- Служилые люди Баргузинского острога Осип Васильев и Гаврила Ловцов в 1665 году на правом берегу реки Селенги, неподалёку от впадающей в неё реки Чикой, заложили острог. Получил он название Селенгинского. По четырём углам укрепления были возведены башни, а вокруг – тыновая стена в две с половиной сажени высотой. В настоящее время потомки Селенгинских казаков ведут активную работу по возрождению традиций своих отцов и дедов. С 2006 года они участвуют во всех культурно-массовых мероприятиях районного и республиканского масштабов, и строительство «Усадьбы казака» в Селендуме не стало исключением, - сообщает пресс-служба администрации Селенгинского района.
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В селе Бурятии откроют «Усадьбу казака»
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