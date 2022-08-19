В Улан-Удэ установят самый большой в России памятник рублю

Возведение памятника преследует благотворительную цель



В Улан-Удэ установят памятник 1 рублю. Необычный арт-объект появится в парке имени Орешкова.



Его возведут для благотворительного сбора в помощь восстановления лесов Бурятии.



- Главной целью создания такой скульптуры является привлечение внимания к акции «1 рубль для леса». На памятнике будет установлен QR-код для рекуррентного платежа. Добровольное пожертвование составит 1 рубль в день или 30 рублей в месяц, списание будет происходить раз в месяц, - сообщили в комитете по культуре администрации Улан-Удэ.



Идея создания памятника принадлежит общественной организации «Новый лес», которая занимается восстановлением лесов Бурятии. Для этого организация построила собственный лесной питомник и с прошлого года высаживает деревья в районах Бурятии и на особо охраняемых природных территориях – в заказниках регионального значения.



Скульптура будет представлять собой деревянную конструкцию из лиственницы диаметром 2,5 метра, массой 300-350 кг. Масштаб деревянной монеты номиналом в 1 рубль (образца 2016 года) составит 122:1.



Официальное открытие памятника состоится 24 августа в парке имени Орешкова (0+).



В России подобную скульптуру устанавливают не впервые. Первый рубль появился в 2008 году в Томске, однако томский рубль скромнее улан-удэнского, так диаметр первого составляет 2,1 метра, масса 250 кг, а масштаб увеличен в 100 раз и выполнен из сосны. Томский рубль занесён в Книгу рекордов России как самая большая копия рубля из дерева. Очевидно, что теперь пальма первенства будет принадлежать улан-удэнскому рублю.



