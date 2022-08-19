Художники вдохновлялись красотой Фролихинской природы
С 11 по 14 августа на территории Фролихинского заказника в Бурятии прошёл второй пленэр «Краски Фролихинского заказника», в котором приняли участие художники из города Северобайкальск. Начало августа на северном Байкале выдалось дождливым, но в эти четыре дня стояла солнечная погода, сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Подлеморье».
В первый день пленэра художники выдвинулись на теплоходе «Зенон Сватош» на самый северный кордон заказника «Устье Фролихи». Он находится в месте, где река Фролиха впадает в одноименную бухту озера Байкал. Пейзажи этого места вдохновили участников пленэра на создание картин. Следующей остановкой была бухта Аяя, название которой переводится с эвенкийского как «красивая».
Второй и третий день пленэра проходили на полуострове Валунный и в местности Еврейский пляж, которые находятся на озере Фролиха. Для того чтобы попасть в эти места, пленэристы преодолели семь километров по экологической тропе и совершили небольшое путешествие по озеру на катамаране. Место было выбрано не случайно, отсюда открываются живописные виды на Левую и Правую Фролиху, а также на гору Медвежью, ещё одну достопримечательность заказника.
В последний день пленэра художникам посчастливилось посетить каскадный водопад на реке Правая Фролиха.
- Нынешний пленэр сопровождался прекрасной погодой, что дало нам возможность в отличие от прошлого раза, посетить знаменитый Фролихинский водопад. Это произвело на всех участников неизгладимое впечатление: красота самого водопада, место, где он находится. Безусловно, это стоило такого крутого подъёма по каменистому лесному склону. Я восхищена красотой и мощью этого творения природы, - рассказала художница Елена Балалашвили.
На севере Бурятии провели пленэр в заказнике
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