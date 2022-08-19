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По Бурятии и Туве прошла экспедиция «По путям древних коммуникаций»

По Бурятии и Туве прошла экспедиция «По путям древних коммуникаций»
Общество,  Фото:пресс-служба ИрНИТУ
Учёные определили влияние вулканической деятельности на миграции древних людей

С 25 июля по 5 августа по территории Окинского района Бурятии и Тоджинского района Тувы прошла экспедиция «По путям древних коммуникаций». Экспедиция является второй частью проекта «Эргене-Кун» - легендарная и историческая прародина монголов». Он стартовал в июне 2021 года в формате фестиваля. Тогда группа из 50 человек провела раскопки погребения и ритуальных комплексов позднего бронзового века.

В этом году экспедиция заинтересовала 13 человек из Иркутска, Бурятии и Санкт-Петербурга, включая историков и археологов ИрНИТУ Артура Харинского, Павла Новикова, Алексея Коростелёва, Дмитрия Кичигина и Валентину Авраменко. Группа учёных отправилась в поход из села Орлик Окинского района Бурятии вдоль реки Жомболок до Долины вулканов.

Группа исследовала, как природные катаклизмы, включая извержения вулканов, влияли на жизнь и миграцию населения в период с шестого тысячелетия до н.э. и до второго тысячелетия н.э. Путешествие позволило учёным узнать, как развивались торговые отношения древних народов, их коммуникация, обмен культурными традициями.

По информации Артура Харинского, последнее извержение вулкана в данном районе было зафиксировано примерно в восьмом веке.

- Территория долины покрыта большим количеством лавовых образований, что указывает на масштабность стихийного бедствия. Это вполне могло повлиять на переселение жителей в более безопасные районы. Однако, что это за народы, и куда они мигрировали, нам ещё предстоит узнать. Мы также прошли по важным путям, по которым ранее осуществлялась торговля. У истоков реки Сенцы расположен перевал Чойган-Дабан, связывающий Тыву и Бурятию. Мы опросили местных жителей, они рассказали, что в древности это место было ключевой торговой артерией, где проходили ярмарки и обмен товарами, - пояснил учёный.

Научная группа проследовала к минеральным источникам Чойган, имеющим различные физико-химические и лечебные свойства. Каждый источник сопровождён специальной табличкой, на которой указан состав лечебной воды и процедура её применения.

В ходе экспедиции учёные установили памятную табличку в честь известного географа Петра Кропоткина на одноимённом вулкане, расположенном в долине реки Хи-Гол. Такой же памятный знак они разместили на перевале Чойган-Дабан, посвятив его геологу и путешественнику Владимиру Обручеву.

Основную часть экспедиции полевой отряд шёл пешком, перегрузив тяжёлый груз на четырёх лошадей. В роли погонщиков выступили политеховцы Алексей Коростелёв и Дмитрий Кичигин. Затем преодолеть сложный маршрут учёным помогли два ЗИЛа-131.

Артур Харинский отметил, что путешествие сопровождалось экстремальными ситуациями. Например, учёные наблюдали примятую траву и свежие следы медведя.

- Кроме того, когда мы находились в полевом лагере, лошади фыркали, чувствуя крупного зверя поблизости. Возникали сложности и с размещение палаточного лагеря. Изначально мы планировали остановиться у небольшой реки, однако придя на место, увидели, что она пересохла. Нам пришлось долгое время обходиться без воды, - рассказал археолог.

В планах научной группы на 2023 год расширить экспедицию, исследовав территорию Западной Монголии, что позволит соединить все части проекта, призванные составить представление о древних народах Восточных Саян.

По итогам экспедиции профессор Артур Харинский опубликует книгу, которая будет издана в октябре.

Отметим, что в этом году продолжились съёмки документального фильма, стартовавшие в рамках проекта «Эргене-Кун». Созданием кинофильма занимается команда иркутского режиссёра и сценариста Максима Савченко. Об этом сообщает пресс-служба Иркутского национального исследовательского технического университета.

Бурятия Тува экспедиция наука история археология Иркутск вузы

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