Буузу «со страшным лицом» обсуждают жители Бурятии

«Воландеморт или Фантомас»: пользователи Сети шутят над необычной буузой



«Пугающую» буузу пришлось съесть жителю Бурятии. Фотографию национального блюда «со страшным лицом» опубликовали вчера, 18 августа, в паблике «Аноним 03»



На фотографии представлены несколько бууз, у одной из которых скопившийся мясной бульон похож на сердитое человеческое лицо. В комментариях пользователи активно шутят по этому поводу: «Воландеморт или Фантомас», «Фантоморт», «Фантобууз» «Телекомпания ВИД», «Как улитка в своём панцире».



Кто-то признался, что не смог бы съесть такую буузу.



Между тем, пост оказался довольно популярным среди подписчиков. Его просмотрели более 15 тысяч пользователей Сети.

