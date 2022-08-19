«Воландеморт или Фантомас»: пользователи Сети шутят над необычной буузой
«Пугающую» буузу пришлось съесть жителю Бурятии. Фотографию национального блюда «со страшным лицом» опубликовали вчера, 18 августа, в паблике «Аноним 03»
На фотографии представлены несколько бууз, у одной из которых скопившийся мясной бульон похож на сердитое человеческое лицо. В комментариях пользователи активно шутят по этому поводу: «Воландеморт или Фантомас», «Фантоморт», «Фантобууз» «Телекомпания ВИД», «Как улитка в своём панцире».
Кто-то признался, что не смог бы съесть такую буузу.
Между тем, пост оказался довольно популярным среди подписчиков. Его просмотрели более 15 тысяч пользователей Сети.
Буузу «со страшным лицом» обсуждают жители Бурятии
Общество, Фото:
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