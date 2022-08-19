Занятия прошли в детских садах «Теремок» и «Серебряное копытце»
На севере Бурятии сотрудники ГИБДД встретились с воспитанниками детских садов «Теремок» и «Серебряное копытце». Целью занятий было объяснение детям и закрепление знаний о том, как правильно ориентироваться в улично-дорожной сети города и соблюдать правила дорожной безопасности.
Дети повторили правила дорожной безопасности, автоинспекторы рассказали им о правильном поведении при нахождении на автодороге в качестве пешеходов, пассажиров автомобиля и велосипедистов. Сотрудники ГИБДД также рассказали детям о значении дорожных знаков и сигналов светофора. Помимо этого, автоинспекторы провели с детьми подвижную игру «перевозчик», которая помогла ещё сильнее закрепить полученные знания.
- На протяжении всей встречи дети с большим вниманием слушали инспектора ГИБДД и задавали интересующие их вопросы. Автоинспекторы поблагодарили воспитателей детского сада и отметили, что малыши показали хорошие знания правил дорожной безопасности, - рассказали в УГИБДД по Бурятии.
В Бурятии автоинспекторы провели занятия с дошкольниками
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