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В Бурятии автоинспекторы провели занятия с дошкольниками

В Бурятии автоинспекторы провели занятия с дошкольниками
Общество, 
Занятия прошли в детских садах «Теремок» и «Серебряное копытце»

На севере Бурятии сотрудники ГИБДД встретились с воспитанниками детских садов «Теремок» и «Серебряное копытце». Целью занятий было объяснение детям и закрепление знаний о том, как правильно ориентироваться в улично-дорожной сети города и соблюдать правила дорожной безопасности.

Дети повторили правила дорожной безопасности, автоинспекторы рассказали им о правильном поведении при нахождении на автодороге в качестве пешеходов, пассажиров автомобиля и велосипедистов. Сотрудники ГИБДД также рассказали детям о значении дорожных знаков и сигналов светофора. Помимо этого, автоинспекторы провели с детьми подвижную игру «перевозчик», которая помогла ещё сильнее закрепить полученные знания.

- На протяжении всей встречи дети с большим вниманием слушали инспектора ГИБДД и задавали интересующие их вопросы. Автоинспекторы поблагодарили воспитателей детского сада и отметили, что малыши показали хорошие знания правил дорожной безопасности, - рассказали в УГИБДД по Бурятии.


ГИБДД

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