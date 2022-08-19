В столице Бурятии пройдёт самый красивый буддийский ритуал
С 22 по 24 сентября в Дуйнхор дугане Улан-Удэнского дацана на Верхней Берёзовке в городе Улан-Удэ пройдёт хурал, посвящённый божеству Идаму Ямантаке, а также Гомбо Сахюсану и Чойжал Сахюсану.
Все три дня, с 22 по 24 сентября с 9:00 утра и до 11:00 будут проведены основные хуралы, посвящённые Идаму Ямантаке, Чойжалу Сахюсану и Гомбо Сахюсану. В завершающий день, 24 сентября, с 13:00 до 16:00 состоится танец-мистерия «Цам». В мистерии будут участвовать все сахюсаны – хранители божества, включая Белого старца и других.
- Мистерия «Цам» считается самым красивым ритуалом в буддизме. Именно в этом ритуале участвуют много божеств и Сагаан Yбгэн. Ламы читают молитвы и мантры божествам, и в последний день эти божества присутствуют в танце «Цам». Каждое движение в этом ритуале имеет своё значение и смысл, - сообщает пресс-служба Буддийской традиционной Сангхи России.
Отметим, что на территории России только в Дуйнхор дугане танец «Цам» проводится в полном соответствии с буддийским канонами. С 16:00 пройдёт ритуал Дугжууба – подношение через огонь Чойжал Сахюсану0.
- Хурал поможет в тяжёлых жизненных ситуациях, уберёт опасности для жизни, для карьеры и для работы, - пояснили в Буддийской традиционной Сангхе России.
Архивные снимки фотокорреспондента Сергея Тарасенко с мистерии «Цам» можно посмотреть здесь.
В дацане Улан-Удэ станцуют мистерию «Цам»
Общество, Фото:
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